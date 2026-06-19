Borsa İstanbul'da 2026/03 bilanço dönemine ilişkin finansal sonuçlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Finnet 2000'in verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde zararını en fazla artıran hisseler belli oldu.

Listede Pegasus (PGSUS), TAV Havalimanları (TAVHL), Otokar (OTKAR), Çan2 Termik (CANTE) ve Kalyon PV (KLYPV) öne çıkarken, bazı şirketlerde zarar artış oranlarının oldukça yüksek seviyelere ulaşması dikkat çekti.

ZARAR ARTIŞI NEDEN ÖNEMLİ?

Bir şirketin zarar açıklaması her zaman tek başına olumsuz bir tablo anlamına gelmeyebilir. Ancak zararın büyümesi, yatırımcıların şirketin finansal yapısını ve operasyonel performansını daha yakından incelemesi gereken önemli sinyaller arasında yer alıyor.

Zarardaki artış; operasyonel kârlılığın zayıflaması, finansman giderlerinin yükselmesi, kur farkı giderleri, sektörel baskılar veya tek seferlik giderlerden kaynaklanabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların sadece net zarar rakamına değil, zararın hangi kalemlerden oluştuğuna da bakması gerekiyor.

2026/03 DÖNEMİNDE ZARARI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

,2026/03 bilanço verilerine göre hazırlanan zararını en fazla artıran hisseler şöyle:

PGSUS: -7,758 milyar TL zarar, yüzde 194,5 artış

TAVHL: -2,990 milyar TL zarar, yüzde 72,0 artış

OTKAR: -1,601 milyar TL zarar, yüzde 164,1 artış

CANTE: -1,035 milyar TL zarar, yüzde 168,2 artış

KLYPV: -1,024 milyar TL zarar, yüzde 71,5 artış

NUHCM: -860 milyon TL zarar, yüzde 359,7 artış

BANVT: -797 milyon TL zarar, yüzde 4.199,7 artış

CATES: -783 milyon TL zarar, yüzde 124,9 artış

CMENT: -645 milyon TL zarar, yüzde 435,0 artış

VRGYO: -492 milyon TL zarar, yüzde 17.339,6 artış

EN YÜKSEK ZARAR PGSUS'TA GÖRÜLDÜ

Listenin ilk sırasında Pegasus yer aldı. PGSUS'un 2026/03 döneminde zararı -7,758 milyar TL seviyesine ulaşırken, zarar artışı yüzde 194,5 oldu.

TAVHL ise -2,990 milyar TL zarar ve yüzde 72,0 artışla ikinci sırada yer aldı. OTKAR'da zarar -1,601 milyar TL olurken, zarar artış oranı yüzde 164,1 olarak kaydedildi.

ORANSAL ARTIŞTA VRGYO VE BANVT DİKKAT ÇEKTİ

Net zarar büyüklüğünde PGSUS ilk sırada yer alırken, oransal artış tarafında VRGYO ve BANVT dikkat çekti. VRGYO'da zarar artış oranı yüzde 17.339,6 olurken, BANVT'de bu oran yüzde 4.199,7 olarak gerçekleşti.

Bu tür yüksek oranlı artışlarda baz etkisi, tek seferlik giderler veya dönemsel finansal etkiler belirleyici olabileceği için şirketlerin bilanço dipnotları ve faaliyet raporları ayrıca incelenmeli.

YATIRIMCILAR HANGİ KALEMLERE BAKMALI?

Zarar artışı tek başına karar vermek için yeterli bir gösterge değildir. Sağlıklı bir değerlendirme için şirketlerin FAVÖK performansı, brüt kâr marjı, finansman giderleri, net borç seviyesi, nakit akışı ve özsermaye yapısı birlikte değerlendirilmelidir.

Özellikle yüksek faiz ve kur oynaklığının etkili olduğu dönemlerde finansman giderleri ve kur farkı zararları, şirketlerin net kârını baskılayabiliyor. Bu nedenle zararın operasyonel mi yoksa finansal kalemlerden mi kaynaklandığı yatırımcılar açısından kritik önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.