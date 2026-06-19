Borsa İstanbul'da bilanço döneminin ardından şirketlerin finansal performansları yakından izlenmeye devam ediyor. Stockeys verilerine göre BIST TUM endeksinde yer alan 23 şirket, hem satışlarını artırmayı hem de borçlarını azaltmayı başardı.

Uzmanlara göre satış gelirlerindeki artış şirketlerin büyüme performansına işaret ederken, borçlardaki gerileme ise finansal risklerin azalması açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Özellikle yüksek faiz ortamında hem satışlarını büyüten hem de borç yükünü düşüren şirketler yatırımcıların radarına giriyor.

SATIŞ ARTIŞI VE BORÇ AZALMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Satış gelirlerindeki artış, şirketlerin ürün ve hizmetlerine olan talebin güçlendiğini gösterirken, borçların azalması ise faiz yükünün hafiflemesine ve bilanço yapısının güçlenmesine katkı sağlıyor.

Yüksek faiz dönemlerinde borçlarını azaltabilen şirketler finansal açıdan daha sağlam bir görünüm sergilerken, büyümelerini de daha sürdürülebilir hale getirebiliyor.

SATIŞLARI ARTAN VE BORÇLARI AZALAN HİSSELER

ARASE: Satışlar yüzde 30,19 artarken borçlar yüzde 8,79 azaldı.

GLBMD: Satışlar yüzde 3,81 yükselirken borçlar yüzde 0,10 geriledi.

YIGIT: Satışlar yüzde 7,95 arttı, borçlar yüzde 2,69 düştü.

ODAS: Satışlar yüzde 29,65 yükselirken borçlar yüzde 26,71 azaldı.

EGEGY: Satışlar yüzde 1.659,79 artış gösterirken borçlar yüzde 14,88 geriledi.

CANTE: Satışlar yüzde 45,64 arttı, borçlar yüzde 47,12 düştü.

KUTPO: Satışlar yüzde 9,51 yükseldi, borçlar yüzde 0,23 azaldı.

YGGYO: Satışlar yüzde 5,39 artarken borçlar yüzde 80,37 geriledi.

BFREN: Satışlar yüzde 20,96 yükseldi, borçlar yüzde 14,84 düştü.

KRTEK: Satışlar yüzde 2,38 arttı, borçlar yüzde 19,07 azaldı.

KRPLS: Satışlar yüzde 2,15 yükselirken borçlar yüzde 12,84 geriledi.

CELHA: Satışlar yüzde 0,65 arttı, borçlar yüzde 23,33 düştü.

HTTBT: Satışlar yüzde 43,39 yükselirken borçlar yüzde 30,80 geriledi.

FONET: Satışlar yüzde 27,51 arttı, borçlar yüzde 49,40 azaldı.

GIPTA: Satışlar yüzde 32,32 yükseldi, borçlar yüzde 3,35 düştü.

BRYAT: Satışlar yüzde 107,86 artarken borçlar yüzde 5,31 geriledi.

OTTO: Satışlar yüzde 32,03 yükseldi, borçlar yüzde 1,42 azaldı.

TGSAS: Satışlar yüzde 6,32 artarken borçlar yüzde 27,70 düştü.

BAYRK: Satışlar yüzde 4,47 yükseldi, borçlar yüzde 14,99 geriledi.

SKYLP: Satışlar yüzde 13,15 arttı, borçlar yüzde 4,49 azaldı.

CEOEM: Satışlar yüzde 321,71 yükselirken borçlar yüzde 1,53 geriledi.

HDFGS: Satışlar yüzde 226,69 artış gösterirken borçlar yüzde 95,29 düştü.

AVTUR: Satışlar yüzde 8,04 yükselirken borçlar yüzde 86,56 azaldı.

Özellikle yüksek faiz ortamında borç yükünü azaltabilen şirketler, nakit akışı ve bilanço kalitesi açısından rakiplerine göre avantaj elde edebiliyor. Bu nedenle hem satış büyümesi hem de borç azaltımı sağlayan şirketler, uzun vadeli yatırımcıların radarında yer alıyor.

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