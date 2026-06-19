Borsa İstanbul'da bugün temettü heyecanı yaşandı. Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) paylarında temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi uygulanırken, hissenin temettü sonrası teorik fiyatı da belli oldu.

ULKER'DE TEMETTÜ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ

Açıklamaya göre Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) paylarında temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan bilgiler şu şekilde:

Pay başına brüt temettü: 5,7328416 TL

Pay başına net temettü: 4,8729153 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 111,27 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI HİSSE FİYATI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Temettü dağıtımı sonrasında hisseler, dağıtılan temettü tutarı kadar teorik fiyat düzeltmesine tabi tutuluyor. Bu nedenle yatırımcıların portföy değerinde doğrudan bir kayıp oluşmazken, nakit temettü yatırımcı hesaplarına aktarılıyor.

Özellikle yüksek temettü verimine sahip şirketlerde temettü sonrası oluşan teorik fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ULKER'İN TEMETTÜ VERİMİ YÜZDE 4,90 OLDU

ULKER, hisse başına 5,7328 TL brüt temettü dağıtırken, temettü verimi yüzde 4,90 olarak gerçekleşti. Şirketin temettü ödemesi 19 Haziran 2026 tarihinde yapıldı.

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