Servet GYO (SRVGY), 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısının ardından kâr payı dağıtım detaylarını hissedarlarıyla paylaştı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre temettü teklifi genel kurulda kabul edilerek kesinleşti. Ortaklar, ödemelerini 4 eşit taksit halinde alacak.

GYO mevzuatı gereği stopaj muafiyeti bulunduğundan, yatırımcılara yapılacak ödemelerde brüt ve net tutar eşit olacak.

Şirket, genel kurul onayı doğrultusunda hisse başına brüt ve net 0,3076920 TL nakit temettü dağıtacak. Yatırımcıların nakit akışını rahatlatacak bu kâr payı paketi, yıl geneline ve önümüzdeki yıla yayılacak şekilde 4 eşit taksitte hesaplara geçecek.