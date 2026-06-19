Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden peş peşe temettü açıklamaları geldi. Yiğit Akü (YIGIT) daha önce duyurduğu temettü tutarında revizyona giderken, Özak GYO (OZKGY), Servet GYO (SRVGY), MHR GYO (MHRGY) ve Sumaş (SUMAS) yatırımcılarına nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Açıklanan kararlar arasında hisse başına 2 TL'nin üzerinde temettü ödeyecek şirket dikkat çekerken, bir şirketin temettüyü dört eşit taksitte dağıtma kararı da öne çıktı. Öte yandan bazı şirketler ise 2025 yılı kârından temettü dağıtmama kararı aldı.

YIGIT'TE TEMETTÜ TUTARI REVİZE EDİLDİ

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT), daha önce açıkladığı temettü tutarında değişikliğe gitti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre hisse başına brüt temettü tutarı 0,1946589 TL, net temettü tutarı ise 0,16546 TL olarak belirlendi. Temettü ödeme tarihi ise henüz açıklanmadı.

OZKGY'DEN 24 HAZİRAN'DA TEMETTÜ

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY), yönetim kurulu kararı doğrultusunda hisse başına 0,1987 TL nakit temettü dağıtacak. Şirketin temettü hak kullanım tarihi 24 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

SRVGY TEMETTÜYÜ DÖRT TAKSİTTE ÖDEYECEK

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY), yatırımcılarına hisse başına toplam 0,307692 TL nakit temettü dağıtacak. Temettü ödemeleri dört eşit taksitte gerçekleştirilecek. Ödeme tarihleri 25 Haziran 2026, 26 Ekim 2026, 25 Aralık 2026 ve 25 Şubat 2027 olarak açıklandı.

MHRGY'DEN NAKİT TEMETTÜ KARARI

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY), hisse başına 0,0680959 TL nakit temettü dağıtacağını duyurdu. Temettü ödemesi 22 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

SUMAS'TAN DİKKAT ÇEKEN TEMETTÜ

Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS), hisse başına brüt 2,1688837 TL, net 1,8435511 TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Şirketin temettü ödemesi 7 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

BU ŞİRKETLER TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Açıklanan kararlar kapsamında bazı şirketler ise 2025 yılı kârından nakit temettü dağıtmama kararı aldı. Temettü dağıtmayacağını açıklayan şirketler şöyle:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY)

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO)

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR)

TEMETTÜ YATIRIMCILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Temettü, şirketlerin elde ettiği kârın bir bölümünü ortaklarıyla nakit olarak paylaşması anlamına geliyor. Düzenli temettü ödeyen şirketler, özellikle uzun vadeli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Yatırımcıların temettüden yararlanabilmesi için ilgili hissenin temettü hak kullanım tarihinden önce portföylerinde bulunması gerekiyor. Hak kullanım tarihinden sonra hisseler teorik olarak temettü tutarı kadar fiyat düzeltmesine tabi tutuluyor.