Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), 2026 yılı kâr payı dağıtımı için geri sayımı tamamladı.

Şirketin daha önce duyurduğu temettü takvimine göre nakit kâr payı hak kullanım tarihi 19 Haziran 2026 Cuma günü başlıyor.

NET VE BRÜT ÖDEME TUTARLARI NETLEŞTİ

Ülker Bisküvi tarafından yapılacak açıklamaya göre ortaklara hisse başına brüt ve net şu ödemeler gerçekleştirilecek:

• Brüt Oran: Yüzde 573,28416 (Hisse başına brüt 5,7328416 TL)

• Net Oran: Yüzde 487,29153 (Hisse başına net 4,8729153 TL)

HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Borsa İstanbul’daki takas kuralları gereği (T+2), yarın başlanacak olan temettü dağıtımında nakit tutarlar yatırımcıların hesaplarına iki iş günü sonra yansıyacak.

Hafta sonunun araya girmesi sebebiyle, hak kazanan yatırımcıların nakit bakiyeleri 23 Haziran 2026 Salı günü kullanılabilir hale gelecek.

NASIL TEMETTÜ ALINIR?

Ülker'in bu temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, en geç 18 Haziran 2026 (bugün) seans kapanışı itibarıyla portföylerinde ULKER hisse senedi bulundurmaları gerekiyor.

Yarın sabah itibarıyla hisseyi alan yatırımcılar bu dönemki kâr payından faydalanamayacak.

Şirketin bu yılki kesin temettü verimi oranı ise bugün (18 Haziran) yapılacak olan seans kapanış fiyatının ardından netlik kazanacak.

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