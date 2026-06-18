Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle üç hissenin fiyatında düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ), Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) ve Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) paylarında temettü ödemeleri nedeniyle fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi.

BASGZ İÇİN TEMETTÜ SONRASI TEORİK FİYAT 50,15 TL OLDU

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) payları için açıklanan bilgiler şu şekilde:

Pay başına brüt temettü: 2,0 TL

Pay başına net temettü: 1,7 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 50,15 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

EMPAE PAYLARINDA FİYAT DÜZELTMESİ

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) için yapılan açıklamada;

Pay başına brüt temettü: 0,1 TL

Pay başına net temettü: 0,085 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 112,50 TL

olarak bildirildi.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

KRVGD'NİN TEORİK FİYATI 2,92 TL OLARAK AÇIKLANDI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) paylarında ise temettü sonrası oluşan teorik fiyat şu şekilde duyuruldu:

Pay başına brüt temettü: 0,0364561 TL

Pay başına net temettü: 0,0309876 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 2,92 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ NEDİR?

Borsa İstanbul'da temettü ödemesi yapan şirketlerin paylarında, dağıtılan temettü tutarı kadar teorik fiyat düzeltmesi yapılır. Bu işlem, temettü ödemesinin hisse fiyatına etkisinin yansıtılması amacıyla uygulanır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.