Bankadan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre 5 milyar dolar limitli borçlanma aracı ihracı tavanı onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuru gerçekleştirildi.

Halkbank Yönetim Kurulu, daha önce bankanın küresel piyasalardaki finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir yetkilendirme kararı almıştı.

Bu karar doğrultusunda; yurt dışında 5 milyar USD (Amerikan doları) sınırına kadar farklı tür ve vadelerde borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmıştı.

Söz konusu İhraçların;

• Bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesi,

• Halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılması,

• Doğrudan nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ulaştırılması hedefleniyordu.

İlave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilecek tahvil ile borçlanma araçlarının ihracına yönelik tüm operasyonel hususlarda genel müdürlük makamı tam yetkili kılınmıştı.

Banka, bu yetki kapsamındaki hazırlıklarını tamamlayarak ihraç tavanı onayı almak üzere SPK’ya gerekli başvuruyu resmen iletti.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Halkbank’ın 18 Haziran 2026 tarihli bu stratejik hamlesi, uluslararası piyasalarda bankanın borçlanma enstrümanlarına yönelik talebi test etmek açısından kritik bir öneme sahip.

Uzmanlar, küresel piyasalardan sağlanacak bu çapta bir kaynağın bankanın katkı sermaye rasyolarını destekleyeceğini ve orta-uzun vadeli likidite yapısına çarpan etkisi yapacağını belirtiyor. SPK onay sürecinin ardından ihraç takviminin netleşmesi bekleniyor.