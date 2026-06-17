Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB), yatırımcıların uzun süredir takip ettiği ABD'deki ceza davasına ilişkin önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamada, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde 17 Haziran 2026 tarihinde görülen duruşma sonucunda Halkbank hakkındaki ceza davasının düşürülmesinin mahkeme tarafından onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bankamızın ABD'deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır" ifadelerine yer verildi.

9 YILLIK SÜREÇ SONA ERDİ

Kararla birlikte yaklaşık 9 yıldır gündemde olan ve yakından takip edilen Halkbank davası resmen sona ermiş oldu.

Banka açıklamasında, kararın yatırımcılara, müşterilere ve çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Halkbank'ın faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

HALKB HİSSELERİNDE SERT HAREKET

Kararın ardından Halkbank hisselerinde dikkat çeken fiyat hareketleri yaşandı. Gün içerisinde 48,26 TL seviyelerinde işlem gören HALKB hisseleri, haber akışının ardından hızlı yükselişe geçti.

TSİ 16.25 itibarıyla hisseler 52,20 TL seviyesine kadar yükselerek gün içi zirvesini gördü. Daha sonra kâr satışlarının etkisiyle geri çekilen hisseler, yazım sırasında yüzde 3,45 primle 49,72 TL seviyesinden işlem gördü.

Piyasalarda, davanın kapanmasının Halkbank üzerindeki uzun yıllardır devam eden hukuki belirsizliği ortadan kaldırdığı değerlendirmeleri öne çıktı.

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