Spot gümüş, 19 Haziran 2026 Cuma günü gün ortası işlemlerinde ons başına 65,17 dolar seviyesinde işlem görürken, piyasalar jeopolitik risklerdeki azalma ve teknik göstergeleri yakından takip ediyor.

İsviçre'de imzalanan ve "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak adlandırılan ABD-İran anlaşmasının, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların yeniden normalleşmesinin önünü açabileceği değerlendiriliyor. Söz konusu gelişmenin son dönemde değerli metalleri destekleyen güvenli liman talebini zayıflattığı belirtiliyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE 65,17 DOLAR ÖNE ÇIKIYOR

Analistlere göre 65,17 dolar seviyesi gümüş için kritik bir destek noktası konumunda bulunuyor. Fiyatların bu seviyenin üzerinde kalması halinde tepki alımlarının güç kazanabileceği ifade ediliyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 66,58 dolar ilk direnç seviyesi olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 67,63 dolar seviyesine doğru yükseliş görülebileceği belirtiliyor.

Öte yandan teknik göstergeler, son dönemde yaşanan geri çekilmenin ardından satış baskısında yavaşlama sinyalleri veriyor.

63,31 DOLARIN ALTI RİSK OLUŞTURUYOR

Analistler, aşağı yönlü senaryoda ise 63,31 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin kırılması durumunda satış baskısının artabileceği ve fiyatların 61,50 dolar bölgesine kadar geri çekilebileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre kısa vadede jeopolitik risk primindeki düşüş gümüş üzerinde baskı oluştursa da, fiziki arz açığı ve güçlü sanayi talebi orta vadede fiyatları destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

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