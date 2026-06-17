Değerli metaller piyasasında son dönemin en çok konuşulan ve fiyat hareketleriyle yatırımcısının nefesini kesen varlığı gümüş oldu.

Ocak 2026'da tarihi bir ralliye imza atarak ons başına 121,65 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran gümüş, bu zirveden sadece bir gün sonra başlayan sert kâr satışlarıyla tarihi bir oynaklık dalgasına kapılmış ve 68 dolara kadar gerilemişti.

Son birkaç gündür piyasalarda dipten dönüş sinyalleri vererek yeniden ivme kazanan gümüş, 70,28 dolara kadar yükseldi. Bu toparlanma, yatırımcılar arasında "Gümüş yeniden 3 haneli rakamları görerek 100 dolar sınırını aşabilir mi?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Sektörün önde gelen küresel analistlerine göre bu senaryo teknik olarak masada olsa da yakın vadede gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.

"BU YIL İÇİN ZOR"

Maitland Wealth Araştırma Analisti Stephen Maitland, gümüşün karakteri gereği uzun süre sessiz ve sakin kaldıktan sonra bir anda patlama yaparak ani yükseliş trendlerine girebildiğini hatırlatıyor.

Ancak Maitland, 100 doların çok büyük ve psikolojik bir eşik olduğunu vurgulayarak, 2026 yılı içinde böyle bir sıçramanın yaşanma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade ediyor.

Analiste göre gümüşün yeniden bu seviyeleri test edebilmesi için ancak yıllara yayılacak ciddi arz açıkları ve çok güçlü bir sanayi talebi gerekiyor.

YENİ ZİRVEDEN ÖNCE DİP KAPIDA MI?

Conners Wealth Management'ın kurucusu Steven Conners ise çok daha temkinli bir projeksiyon çiziyor.

Ocak ayındaki tarihi zirvenin ardından gümüşün büyük ölçüde 60-80 dolar bandında sıkıştığını belirten Conners, yeni ve kalıcı bir boğa piyasası başlamadan önce fiyatların 40-45 dolar seviyelerine kadar sert bir geri çekilme (dip arayışı) yaşayabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar; yüksek petrol fiyatlarının, yüksek faiz oranlarının ve geçmiş aylarda yaşanan aşırı alımların küresel ekonomi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu, bu durumun da kısa vadede gümüş fiyatları üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğunu belirtiyor.

ALTINDAN NEDEN FARKLI?

Gümüş; yatırımcı talebi, arz sıkıntıları ve ekonomik belirsizliklerden beslense de yapısal olarak altından ayrışıyor.

Güvenli liman arayışının yanı sıra endüstriyel üretime olan bağımlılığı, gümüşü altına kıyasla çok daha dalgalı ve spekülatif bir varlık haline getiriyor.

ÜÇ HANELİ RAKAMLAR İÇİN "KATALİZÖR" ŞART

Analistler, sadece sanayi talebinin (güneş enerjisi sistemleri, elektrikli araçlar ve enerji altyapısı) gümüşü tek başına 100 dolara taşımaya yetmeyeceği görüşünde hemfikir.

Gümüşün yeniden üç haneli rakamlara yükselmesi için küresel enflasyon, makroekonomik belirsizlikler veya yatırımcıların güvenli liman algısının ekstrem düzeyde tetiklenmesi gibi ek katalizörlerin devreye girmesi gerekiyor.

Mevcut konjonktürde ise yüksek enerji maliyetleri ve yüksek faizler ekonomik büyümeyi baskılarken; imalat faaliyetlerindeki zayıflama gümüşün elini zayıflatıyor.

Ayrıca güçlü dolar endeksi ve yükselen tahvil getirileri, yatırımcıların gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıklara yönelmesini sınırlandırıyor.

BÜYÜK YÜKSELİŞ NE ZAMAN BAŞLAR?

B2PRIME Group kurucusu Eugenia Mykuliak, gümüşün yeniden 100 dolarlık mucizeyi gerçekleştirebilmesi için gerekli olan dört ana maddeyi şöyle sıralıyor:

• ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne başlaması,

• Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi,

• Sanayi talebinin yüksek seviyede kalmaya devam etmesi,

• Yatırımcıların kitlesel olarak yeniden fiziki ve kontrat bazlı alıma yönelmesi.

Mykuliak, mevcut küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının duruşu göz önüne alındığında, bu şartların tümünün 2026 yılı içinde aynı anda gerçekleşmesinin pek olası görünmediğini aktarıyor.

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