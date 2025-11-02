O dönem 50 bin TL’lik yatırım yapan bir yatırımcı, bugün yaklaşık 6 milyon 250 bin TL’lik bir portföy değerine sahip durumda. Hisse fiyatındaki olağanüstü yükseliş, düzenli temettü politikası ve bedelsiz sermaye artırımları birleşince ortaya borsa tarihine geçen bir performans çıktı.

6 YILDA 125 KATLIK GETİRİ HİKAYESİ

1 Ekim 2019 tarihinde ISMEN hissesi 0,764 TL seviyesinden işlem görüyordu. 31 Ekim 2025 kapanışında ise hisse fiyatı 43,96 TL’ye yükseldi. Bu, yalnızca fiyat bazında 57,5 katlık bir artış anlamına geliyor. Ancak hikâye burada bitmiyor. İş Yatırım bu dönemde yatırımcılarına düzenli olarak nakit temettü dağıttı ve bedelsiz sermaye artırımı yaptı. Temettülerin yeniden yatırıma yönlendirildiği varsayıldığında toplam getiri yaklaşık 125 kata ulaşıyor. Yani 2019’da 50 bin TL yatıran bir yatırımcı, bugün temettüler dahil 6 milyon 250 bin TL’lik bir portföy sahibi olacaktı. Bu kazanç oranı, son yıllarda Borsa İstanbul’da görülen en yüksek uzun vadeli getirilerden biri olarak öne çıkıyor.

ISMEN’İN BAŞARISININ ARDINDAKİ GÜÇLÜ YAPI

İş Yatırım, Türkiye’nin en köklü aracı kurumlarından biri olarak 2020 sonrası dönemde finansal gücünü ve marka değerini ciddi biçimde artırdı. Artan yatırımcı sayısı, halka arz danışmanlığı faaliyetleri, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı gelirleri, şirketin kârlılığını destekledi. 2021–2024 yılları arasında Türkiye’de işlem hacimlerinin rekor kırdığı dönemde ISMEN, piyasa hacminden aldığı payı her yıl artırmayı başardı. Bu istikrarlı büyüme, hisse fiyatına da birebir yansıdı. Ayrıca şirketin yüksek özkaynak kârlılığı ve güçlü bilanço yönetimi, temettü dağıtım gücünü destekleyerek yatırımcıya uzun vadede istikrarlı bir nakit akışı sağladı.

TEMETTÜ VE BİLEŞİK GETİRİNİN GÜCÜ

ISMEN hissesi, uzun vadeli yatırımcılar için bileşik getirinin önemini net biçimde ortaya koydu. Şirketin yıllar boyunca düzenli olarak ödediği temettüler yeniden hisseye yatırıldığında getirinin katlanarak arttığı görüldü. Bu, basit bir fiyat yükselişinden çok daha güçlü bir kazanç mekanizması yarattı. Yatırımcının sabırla beklemesi, kısa vadeli dalgalanmalara takılmadan temettüleri değerlendirmesi sonucunda 6 yılda küçük birikimler büyük bir servete dönüştü. Bu tablo, borsada “uzun vadeli düşünmenin” ne kadar etkili olduğunu açık biçimde gösteriyor.

YILLIK ORTALAMA GETİRİ YÜZDE 146 SEVİYESİNDE

ISMEN hissesi 2019–2025 arasında toplamda 125 kat artışla yıllık ortalama %146 bileşik getiri sağladı. Bu oran, aynı dönemde enflasyon, döviz ve altın gibi diğer yatırım araçlarını açık farkla geride bıraktı. Türkiye’deki ortalama mevduat faizinin yaklaşık 15–20 katı, gram altının ise 5 kat üzerinde bir performans anlamına geliyor. Bu nedenle ISMEN, 2020’li yılların en yüksek uzun vadeli getiri potansiyeline sahip hisselerinden biri olarak anılıyor.

UZMANLARDAN DENGE VE SABIR VURGUSU

Uzmanlara göre ISMEN örneği, doğru şirket seçiminin ve uzun vadeli stratejinin gücünü gösteriyor. Ancak her dönem aynı fırsatları sunmayabilir. Geçmiş performans, gelecekteki kazançların garantisi değildir. Yatırımcıların sadece fiyat artışına değil, şirketin finansal tablolarına, temettü politikalarına ve piyasa koşullarına da dikkat etmesi gerekir. Borsada büyük kazançlar sabırla elde edilir, ancak bu kazançların arkasında stratejik bir plan ve istikrarlı şirket performansı vardır.

SABREDEN KAZANDI, ISMEN TARİHE GEÇTİ

2019’da yalnızca 50 bin TL’lik bir yatırımla yola çıkan yatırımcı, 2025 itibarıyla 6 milyon TL’nin üzerinde bir servete ulaştı. Bu performans, Borsa İstanbul tarihinde uzun vadede en fazla kazandıran hikâyelerden biri olarak kayda geçti. ISMEN örneği, kısa vadeli hareketlerin cazibesine kapılmak yerine, güçlü bilançolu ve temettü odaklı şirketlerde uzun vadeli kalmanın neden hâlâ en doğru strateji olduğunu bir kez daha kanıtladı.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR