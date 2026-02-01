Elektrikli ve hibrit modelleriyle Türkiye pazarında güçlü bir konuma ulaşan BYD, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla fiyat listesinde yeni bir güncellemeye gitti. Marka, tüm modellerinde ortalama 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen zamlar uygularken, bazı üst segment versiyonlarda artışların daha yüksek olduğu görüldü.

BYD'DEN ŞUBAT AYI FİYAT GÜNCELLEMESİ

BYD, Türkiye'de satışta olan elektrikli otomobillerinin tamamında fiyat artışına gitti. Böylece marka, 2026 yılı içinde fiyat listesini ikinci kez güncellemiş oldu. Yapılan düzenleme ile birlikte giriş ve orta segment modellerde sınırlı artışlar dikkat çekerken, üst segment araçlarda zam oranları daha belirgin seviyelere ulaştı.

GİRİŞ VE ORTA SEGMENTTE YENİ FİYATLAR

Şubat ayı itibarıyla BYD Atto 2 modelinin Boost versiyonunun satış fiyatı 1 milyon 624 bin TL, Comfort versiyonunun fiyatı ise 1 milyon 734 bin TL olarak güncellendi. BYD Dolphin Comfort versiyonu da yeni fiyat listesinde 1 milyon 784 bin TL seviyesinden satışa sunuldu.

Evini kiraya verenler dikkat! En sık yapılan 19 kritik hata

SUV segmentinde yer alan BYD Atto 3'ün Şubat 2026 itibarıyla güncel satış fiyatı 2 milyon 249 bin TL oldu. Performans odaklı BYD Seal AWD (çift motor) versiyonu ise 4 milyon 77 bin TL fiyat etiketiyle listelendi.

ÜST SEGMENT MODELLERDE ZAM DAHA YÜKSEK

Markanın üst segment modellerinde fiyat artışları daha belirgin şekilde hissedildi. Sealion 7 modelinin Design donanım paketi 100 bin TL zam ile 2 milyon 489 bin TL'den satışa sunulurken, Excellence versiyonunda yapılan 251 bin TL'lik artış sonrası fiyat 4 milyon 190 bin TL seviyesine yükseldi.

BYD'nin amiral gemisi modellerinden Han, Şubat 2026 itibarıyla 4 milyon 873 bin TL, Tang modeli ise 5 milyon 418 bin TL fiyatla satış listesinde yer aldı.

Tarihin en pahalı hatası! Apple ortaklığından vazgeçti: 800 dolar karşılığında serveti kaçırdı

BYD 2026 ŞUBAT ZAMLI GÜNCEL FİYAT TABLOSU

Şubat 2026 itibarıyla BYD modellerinin Türkiye satış fiyatları Atto 2 Boost için 1.624.000 TL, Atto 2 Comfort için 1.734.000 TL, Dolphin Comfort için 1.784.000 TL, Atto 3 için 2.249.000 TL, Seal AWD için 4.077.000 TL, Sealion 7 Design için 2.489.000 TL, Sealion 7 Excellence için 4.190.000 TL, Han için 4.873.000 TL ve Tang için 5.418.000 TL olarak açıklandı.