Canlı borsa ekranında görülen fiyatlar, hacim bilgileri, günlük değişim oranları ve anlık hareketler yatırımcı için oldukça kritik veriler sunar. Ancak birçok kullanıcı şu soruyu sorar: Bu veriler tam olarak nereden geliyor ve neden bazen farklı platformlarda farklı görünebiliyor?

Bu sorunun yanıtı, borsa verisinin nasıl üretildiğini ve yatırımcıya hangi kanallardan ulaştırıldığını anlamaktan geçer. Çünkü ekranda görülen her rakam, doğrudan borsadaki işlemlerden doğsa da, bu bilginin kullanıcıya geliş yolu platforma göre değişebilir.

Canlı borsanın temel yapısını ve nasıl takip edilmesi gerektiğini anlattığımız önceki rehberlerde, yatırımcının ilk olarak genel ekran mantığını kavraması gerektiğini vurgulamıştık. Burada ise o ekranın arkasındaki veri akışına odaklanıyoruz.

Canlı borsa verileri nereden gelir?

Borsada işlem gören her hisse için fiyat, alıcı ile satıcının belirli bir seviyede buluşmasıyla oluşur. Yani veri, doğrudan piyasada gerçekleşen işlemlerden çıkar. Bir hissede yeni bir işlem olduğunda son fiyat güncellenir; işlem miktarı değiştiğinde hacim büyür; alış ve satış emirleri güncellendiğinde ekranın derinliği değişir.

Ancak yatırımcı bu ham veriyi doğrudan borsadan görmez. Arada veri sağlayıcılar, aracı kurum sistemleri, finans siteleri ve teknik altyapılar yer alır. Bu nedenle aynı kaynağa dayanan bilgiler bile farklı sunumlarla karşımıza çıkabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 348.75 14.659.810.706,25 % 2.2 18:10 TUPRS 254.75 11.086.047.938,55 % 1.29 18:10 ISCTR 14.18 7.533.165.111,13 % -1.66 18:10 THYAO 290.75 7.147.954.596,75 % -1.36 18:10 AKBNK 75.7 6.957.751.980,90 % -0.13 18:10 Tüm Hisseler

Bazı platformlar veriyi daha hızlı işler, bazıları ise sadeleştirilmiş şekilde gösterir. Kimi ekranlar sadece son fiyat ve yüzde değişimi verirken, bazıları kademe, emir yoğunluğu, derinlik ve anlık alış-satış dağılımı gibi daha ayrıntılı bilgileri sunar.

Veriler neden farklı görünebilir?

Yatırımcıların en sık yaşadığı durumlardan biri, aynı hisse fiyatının iki farklı platformda küçük de olsa farklı görünmesidir. Bunun birkaç temel nedeni vardır.

İlk neden, veri güncelleme hızıdır. Bir platform fiyatı birkaç saniyede bir yenilerken, başka bir platform daha sık veya daha seyrek güncelleyebilir. Bu fark özellikle hareketli hisselerde daha belirgin hale gelir.

İkinci neden, veri sunum biçimidir. Bazı ekranlar son gerçekleşen işlemi gösterirken, bazıları anlık alış-satış dengesini daha baskın biçimde öne çıkarabilir. Kullanıcı fiyatın kendisini aynı sanır ama aslında biri son işlem fiyatını, diğeri alış ya da satış tarafındaki güncel seviyeyi daha görünür hale getiriyor olabilir.

Üçüncü neden, veri işleme altyapısıdır. Aracı kurumların işlem ekranları çoğu zaman yatırımcının emir girdiği sisteme daha yakın çalışır. Finans siteleri ise veriyi kendi arayüzlerine işlerken küçük zaman farkları oluşturabilir. Bu yüzden özellikle hızlı hareket eden piyasalarda birkaç kademe fark hissedilebilir.

Canlı borsa verileri güvenilir mi?

Genel olarak evet; güvenilirlik sorunu çoğu zaman verinin yanlış olmasından değil, yatırımcının neye baktığını tam ayırt edememesinden kaynaklanır. Son fiyat, değişim oranı, hacim, alış ve satış gibi kavramların her biri farklı şeyi gösterir. Eğer kullanıcı bu sütunların anlamını tam bilmiyorsa, ekrandaki verinin hatalı olduğunu düşünebilir.

Aslında çoğu güvenilir platform aynı piyasa gerçekliğini gösterir; fark, o gerçekliğin hangi anda ve hangi formatta kullanıcıya ulaştırıldığıdır. Bu nedenle “veri yanlış” algısı çoğu zaman veri kaynağından çok görüntüleme farkından doğar.

Daha önce ekran okuma odaklı içeriklerde anlattığımız gibi, yalnızca son fiyata bakmak çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Hacim, değişim oranı ve alış-satış dengesiyle birlikte okunmayan veri, güvenilir olsa da yanlış yorumlanabilir.

İşlem ekranı ile finans sitesi neden ayrışır?

Birçok yatırımcı aracı kurum ekranında gördüğü fiyatla genel bir finans sitesindeki fiyat arasında fark gördüğünde tereddüt yaşar. Bunun nedeni çoğu zaman sistemlerin farklı amaçlarla çalışmasıdır.

İşlem ekranı, doğrudan emir iletimi ve karar verme amacıyla kullanılır. Bu yüzden daha hızlı, daha yoğun ve daha teknik bir veri akışı sunar. Finans siteleri ise daha geniş kullanıcı kitlesine hitap eder; çoğu zaman sade, okunaklı ve özet bir görünüm vermeyi hedefler.

Yani birinde işlem hassasiyeti öne çıkar, diğerinde takip kolaylığı. Bu fark yüzünden rakamlar kısa süreli olarak ayrışabilir. Ancak piyasanın ana yönü ve temel fiyat düzeyi genellikle aynıdır.

Farklı görünmesi her zaman sorun mudur?

Hayır. Özellikle yoğun işlem saatlerinde saniyelik farklar doğal kabul edilmelidir. Burada önemli olan, yatırımcının kullandığı verinin niteliğini bilmesidir. Eğer amaç hızlı karar almak ve işlem açmaksa, daha hızlı ve detaylı ekran tercih edilmelidir. Amaç yalnızca genel piyasa görünümünü izlemekse, sade veri sunan ekranlar da yeterli olabilir.

Asıl risk, farklı veri kaynaklarını karşılaştırırken hangisinin neyi gösterdiğini bilmeden karar vermektir. Bir platformdaki son fiyatı, diğerindeki satış seviyesiyle karşılaştırmak kullanıcıyı yanlış sonuca götürebilir.