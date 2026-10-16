2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi sunumunda enflasyon, büyüme ve istihdam piyasasına ilişkin temel hedefler belirlendi.

Açıklanan projeksiyonlara göre; 2027 yılında ekonomik büyümenin ivme kazanması, dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve işsizlik oranlarının gerilemesi öngörülüyor.

ENFLASYON YÜZDE 21 SEVİYESİNE GERİLEYECEK

Bütçe sunumunda dezenflasyon programının takvimine dair beklentiler öne çıktı.

• 2026 Yıl Sonu Beklentisi: Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

• 2027 Yılı Hedefi: Tüketici enflasyonunun 2027 yılı sonunda yüzde 21,0 seviyesine düşürülmesi hedefleniyor.

Bu patika, 2026 yıl sonu tahminine kıyasla yıllık enflasyonda 7,4 puanlık kademeli bir gerilemeye işaret ediyor.

EKONOMİK BÜYÜMEDE YÜZDE 4,2 İVMESİ

Türkiye ekonomisinin Orta Vadeli Program (OVP) ve bütçe varsayımları doğrultusundaki büyüme rotası da netleşti:

• 2025 Gerçekleşmesi: Yüzde 3,7

• 2026 Yıl Sonu Beklentisi: Yüzde 3,3

• 2027 Yılı Hedefi: Yüzde 4,2

Orta vadeli perspektifte ise dengeli büyüme modeliyle ekonomik büyümenin 2029 yılında yüzde 5,0 seviyesine ulaştırılması planlanıyor.

İSTİHDAMDA 657 BİN KİŞİLİK YENİ ARTIŞ HEDEFİ

İş gücü piyasasına yönelik hedeflerde ise istihdam artışı ve işsizlikte tek haneli seyrin korunması öne çıkıyor. 2027 yılı için belirlen göstergeler şu şekilde sıralandı:

• İstihdam Artışı: 2027 yılında net 657 bin kişilik ek istihdam sağlanması,

• İşsizlik Oranı: İşsizlik oranının yüzde 8,0 seviyesine gerilemesi,

• İşgücüne Katılım: İşgücüne katılma oranının ise yüzde 53,4'e yükselmesi öngörülüyor.