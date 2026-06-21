Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın 6.205 TL, çeyrek altın 10.146 TL seviyesinden satılırken ons altın 4.159 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altın piyasasında gözler hafta sonu işlemlerine çevrilirken, küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD faiz beklentileri fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde ons altındaki geri çekilme, iç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinde de düşüşe neden oldu.
ALTIN ALIŞ SATIŞ-FİYATLARI
21 Haziran 2026 TSİ 09.24 itibarıyla serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın
Alış: 6.204,69 TL
Satış: 6.205,50 TL
Çeyrek altın
Alış: 9.927,51 TL
Satış: 10.145,99 TL
Yarım altın
Alış: 19.792,96 TL
Satış: 20.291,98 TL
Tam altın
Alış: 40.971,00 TL
Satış: 41.311,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 39.710,02 TL
Satış: 40.459,84 TL
Ata altın
Alış: 41.594,92 TL
Satış: 42.653,20 TL
Gremse altın
Alış: 101.956,00 TL
Satış: 103.041,00 TL
Ons altın
Alış: 4.152,53 dolar
Satış: 4.158,88 dolar