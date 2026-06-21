Altın piyasasında gözler hafta sonu işlemlerine çevrilirken, küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD faiz beklentileri fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde ons altındaki geri çekilme, iç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinde de düşüşe neden oldu.

ALTIN ALIŞ SATIŞ-FİYATLARI

21 Haziran 2026 TSİ 09.24 itibarıyla serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın

Alış: 6.204,69 TL

Satış: 6.205,50 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.927,51 TL

Satış: 10.145,99 TL

Yarım altın

Alış: 19.792,96 TL

Satış: 20.291,98 TL

Tam altın

Alış: 40.971,00 TL

Satış: 41.311,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 39.710,02 TL

Satış: 40.459,84 TL

Ata altın

Alış: 41.594,92 TL

Satış: 42.653,20 TL

Gremse altın

Alış: 101.956,00 TL

Satış: 103.041,00 TL

Ons altın

Alış: 4.152,53 dolar

Satış: 4.158,88 dolar