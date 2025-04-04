ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşlarının fitilini ateşlemesi ile yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Buna göre, geçtiğimiz günlerde gümrük vergilerinin açıklanmasının ardından Çin'den cevap gecikmedi. Çin, ek gümrük vergilerinin yanı sıra birçok ABD'li şirketi de kara listeye ekledi.

ABD'nin ek gümrük vergisine karşılık Çin, ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük uygulayacağını açıkladı. Ek gümrük vergilerinin yanında 11 ABD şirketini güvenilmezler listesine ekleyen Çin, 16 ABD şirketini de ihracat kontrolü listesine koydu. Alınan misilleme kararının ardından ABD borsalarında vadeli işlemlerde sert düşüş yaşandı.

Çin'in kararları ardından borsada yaşanan sert düşüşte şu şekilde kayıplar yaşandı:



S&P 500 vadeli endeksinde kayıp yüzde 4,1'e ulaşırken, Nasdaq 100 yüzde 4,6 ve Russell 2000 yüzde 4, Dow Jones ise 3,64 ekside. ABD borsaları TSİ 16.30'da açılacak.

APPLE'IN HİSSELER DEĞER KAYBETTİ

Apple hisseleri, Çin’in ABD’ye karşı yeni gümrük tarifesi kararının ardından, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, şirketin perşembe günü yaşadığı yüzde 9’luk gerilemenin ardından geldi.

Amazon hisseleri, ABD borsalarının açılışında önce vadeli işlemlerde şu ana kadar yüzde 6,75 değer kaybederken, Super Micro Computer yüzde 5,79, Intel yüzde 5,13, AMD yüzde 4,85, NVIDIA ise yüzde 4,36 düştü. DOGE'daki görevinden ayrılacağı iddia edilen Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın düşüşü de sürüyor. Vadeli işlemlerde Tesla hisseleri yüzde 6,29 değer kaybetti.