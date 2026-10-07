Son günlerde sosyal medya platformlarında ve çeşitli yayın organlarında yer alan iddialarda; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in 14 milyar lirayı şahsi hesabına geçirdiğini tespit ederek durumu yargıya taşıdığı öne sürülmüştü.

"SAVCILIĞA YAPILMIŞ BİR MÜRACAAT BULUNMAMAKTADIR"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran paylaşımların ardından açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda ‘Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel’in 14 milyar lirayı şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş.’ şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı ve Başsavcılığımıza bu yönde bir müracaatın olmadığı anlaşılmıştır."

Yargı makamlarından gelen bu açıklamayla birlikte, şirket yöneticileri arasında 14 milyar liralık bir para aktarımı gerçekleştiği ve konunun savcılığa intikal ettirildiği yönündeki asılsız haberler resmen yalanlanmış oldu.