CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) şirketin hakim ortağı tarafından borç olarak 403 milyon TL finansman sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimizin hakim ortağı Sayın Hüseyin ÇEVİK tarafından, Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4-15 Haziran tarihleri arasında borç olarak yaklaşık 403 milyon TL tutarında finansman sağlanmıştır."