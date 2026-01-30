UBS’in bu revizyonunda, altına dayalı yatırım fonlarındaki güçlü performans etkili oldu. SPDR Gold Shares ETF’nin (GLD) son bir yılda %94,56 oranında getiri sağlaması, talebin gücünü ortaya koydu. InvestingPro verilerine göre GLD, son altı ayda %61,49 yükselirken, yılbaşından bu yana yatırımcısına %24,79 kazanç sağladı.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN UNSURLAR

Yatırım bankası, fiyatları yukarı taşıması beklenen temel faktörleri şu şekilde sıraladı:

Merkez bankalarının güçlü altın alımlarının devam etmesi,

Altın fonlarına (ETF) yönelik girişlerin artması,

Külçe altın talebindeki yükseliş,

ABD’de reel faizlerin düşmesi ve küresel ekonomik endişelerin sürmesi.

ABD SİYASETİ VE 2026 SONU BEKLENTİSİ

Raporda ayrıca ABD iç politikasındaki belirsizlikler, ara seçimler ve artan mali baskıların altının olumlu görünümünü desteklediği belirtildi. UBS, 2026 yılı sonuna doğru ise ABD ara seçimlerinin ardından fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme yaşanabileceğini öngördü. Banka, 2026 yıl sonu için ons altın tahminini 5.900 dolar olarak açıkladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.