Proje kapsamında toplam 34.077,66 metrekarelik alan üzerinde 152 adet bağımsız bölüm inşa edilecek. Yapılan sözleşme detaylarına göre, tamamlanacak olan bağımsız bölümlerin dağılımı şu şekilde gerçekleşecek:

116 adet bağımsız bölüm: Projeyi üstlenen yüklenici firmaya bırakılacak.

36 adet bağımsız bölüm: Dilovası Belediyesi adına mülkiyet tescili yapılarak kamuya kazandırılacak.

İHALE 1 NİSAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bölge ekonomisine can suyu olması beklenen projenin ihalesi, 1 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00’de Dilovası Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacak. Belediye Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenecek ihaleye katılmak isteyen firmaların, teklif dosyalarını ihale saatine kadar Dilovası Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.

MODERN SANAYİ ALTYAPISI HEDEFLENİYOR

Demirciler Mahallesi’ndeki parsellerde yükselecek olan bu site, ilçedeki küçük esnaf ve sanayicinin daha modern, düzenli ve geniş imkanlara sahip alanlarda faaliyet göstermesini hedefliyor. 3,4 milyar lirayı aşan bedeliyle dikkat çeken proje, Dilovası’nın sanayi kimliğini bir adım daha ileriye taşıyacak.