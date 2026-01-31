Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisine tam destek verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"BM Barış Gücü’nün görev süresi uzatılırken Ada’daki egemen eşit iki halktan biri olan Kıbrıs Türk tarafının rızasının bu defa da alınmaması, BM’nin yerleşik uygulama ve ilkelerine aykırıdır. Barış Gücü’nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerini ancak KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı sayesinde sürdürebildiğinin altını çiziyoruz."

YİĞİTLER-PİLE YOLU VE "ÇİFTE STANDART" ELEŞTİRİSİ

Açıklamada, BM’nin Ara Bölge’deki faaliyetlerinde tarafsızlığını yitirdiği savunuldu. Özellikle insani bir proje olan Yiğitler-Pile yolu yapım çalışmalarının Rum kesiminin baskısıyla engellenmesi ve kararda bu duruma "tarafsızlıktan uzak" bir dille değinilmesi kınandı. Bakanlık, Rum tarafının başta Astromerit-Evrihu otoyolu ve üniversite inşaatları gibi Ara Bölge ihlallerine BM tarafından göz yumulmasını "esefle karşıladıklarını" bildirdi.

"HUKUKİ ZEMİN ELZEMDİR"

Dışişleri Bakanlığı, Barış Gücü’nün KKTC topraklarındaki varlığının yasal bir zemine oturtulmasının şart olduğunu hatırlatarak, bu konuda atılacak her adımda Türkiye’nin "Anavatan ve Garantör" olarak KKTC’nin yanında olacağını vurguladı:

Çözüm Modeli: On yıllardır denenen ve başarısız olan yöntemlerde ısrar edilmesinin zaman kaybı olduğu ifade edildi.

İki Devletli Çözüm: Kıbrıs meselesinin en gerçekçi çözümünün "egemen eşitlik" ve "iki devletin bir arada var olması" temelinde mümkün olduğu belirtildi.

Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi’ni Ada’daki gerçekleri kabul etmeye ve iki tarafa eşit muamele sergileyerek bölgesel istikrara katkı sunmaya çağırdı.

Kaynak: Ekonomim