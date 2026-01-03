Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde doğrudan etkisi bulunan döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın ilk haftasında arama motorlarında en çok merak edilen "1 dolar kaç TL?" ve "Euro bugün ne kadar?" soruları, piyasaların güne nasıl başladığını gözler önüne seriyor.
İşte 3 Ocak 2026 Cumartesi saat 08.17 itibarıyla serbest piyasada dolar ve Euro fiyatlarındaki son durum:
DOLAR
Alış: 43,02 TL
Satış: 43,03 TL
EURO
Alış: 50,44 TL
Satış: 50,47 TL
STERLİN
Alış: 57,91 TL
Satış: 57,97 TL