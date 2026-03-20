Son 12 aylık verilere göre dünyanın en karlı şirketleri şu şekilde;

Alphabet: 132,2 milyar dolar

NVIDIA: 120,1 milyar dolar

Microsoft: 119,3 milyar dolar

Apple: 117,8 milyar dolar

Saudi Aramco: 97,3 milyar dolar

Amazon: 77,7 milyar dolar

Berkshire Hathaway: 67,5 milyar dolar

Meta: 60,5 milyar dolar

J.P. Morgan: 56,8 milyar dolar

TSMC: 54,7 milyar dolar

ICBC: 51,5 milyar dolar

Agricultural Bank of China: 40,5 milyar dolar

Öne Çıkan Veriler

Teknoloji ve ABD Ağırlığı: Listenin ilk 4 sırasının tamamı ABD’li teknoloji şirketlerinden oluştu. İlk 12 sıranın ise 8'ini ABD menşeli şirketler elinde tutuyor.

NVIDIA’nın Yükselişi: Üç yıl önce kârlılık oranları oldukça düşük olan NVIDIA, dünya genelinde 2. sıraya yükseldi. Şirket, zirvedeki Alphabet’in 12 milyar dolar gerisinde yer alıyor.

Sektörel Dağılım: Saudi Aramco, ilk 6 içerisinde yer alan tek enerji ve teknoloji dışı şirket oldu. Listenin son sıralarında ise Çin ve ABD merkezli bankacılık devleri yer aldı.