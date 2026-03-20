Küresel piyasalarda en yüksek kâr rakamına ulaşan şirketlerin güncel sıralaması belli oldu. Listenin ilk sıralarında ABD merkezli teknoloji şirketlerinin hakimiyeti dikkat çekerken, enerji ve bankacılık sektöründen sınırlı sayıda şirket ilk 12'ye girebildi.

Son 12 aylık verilere göre dünyanın en karlı şirketleri şu şekilde;

Alphabet: 132,2 milyar dolar

NVIDIA: 120,1 milyar dolar

Microsoft: 119,3 milyar dolar

Apple: 117,8 milyar dolar

Saudi Aramco: 97,3 milyar dolar

Amazon: 77,7 milyar dolar

Berkshire Hathaway: 67,5 milyar dolar

Meta: 60,5 milyar dolar

J.P. Morgan: 56,8 milyar dolar

TSMC: 54,7 milyar dolar

ICBC: 51,5 milyar dolar

Agricultural Bank of China: 40,5 milyar dolar

Öne Çıkan Veriler

Teknoloji ve ABD Ağırlığı: Listenin ilk 4 sırasının tamamı ABD’li teknoloji şirketlerinden oluştu. İlk 12 sıranın ise 8'ini ABD menşeli şirketler elinde tutuyor.

NVIDIA’nın Yükselişi: Üç yıl önce kârlılık oranları oldukça düşük olan NVIDIA, dünya genelinde 2. sıraya yükseldi. Şirket, zirvedeki Alphabet’in 12 milyar dolar gerisinde yer alıyor.

Sektörel Dağılım: Saudi Aramco, ilk 6 içerisinde yer alan tek enerji ve teknoloji dışı şirket oldu. Listenin son sıralarında ise Çin ve ABD merkezli bankacılık devleri yer aldı.

