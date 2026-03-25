Güne 124,00 TL seviyesinden giriş yapan EGGUB, gün boyu alıcılı bir seyir izledi. En yüksek 133,80 TL seviyesini test eden hisse, günü %6,30 gibi belirgin bir primle 131,60 TL seviyesinden tamamladı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

TREND YÖNÜ POZİTİF: "YUKARI"

Analistler, Ege Gübre’deki mevcut teknik görünümü "YUKARI" yönlü olarak değerlendirdi. Raporda yükseliş trendinin sürdürülebilirliği için şu kritik seviyeye dikkat çekildi:

Trend Değişim Seviyesi: 115,59 TL. Hisse bu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü ivmesini koruma eğiliminde olacak.

Hareketli Ortalamalar: Hissenin 50 günlük ortalaması 103,64 TL, 100 günlük ortalaması ise 100,95 TL seviyelerinde bulunuyor. Mevcut fiyatın bu ortalamaların bir hayli üzerinde olması, teknik gücü teyit ediyor.

TAKİP EDİLECEK KRİTİK SEVİYELER

Kısa vadeli işlemlerde yatırımcıların radarında olması gereken seviyeler şu şekilde sıralandı:

Pivot Seviyesi: 129,57 TL

Direnç: 135,83 TL Destek: 125,33 TL

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.