Bu hisseler arasında DOGUSAN (DOGUB), HEDEF GİRİŞİM (HDFGS) ve BURÇELİK (BURCE) öne çıktı.

Üç hisse de ay genelinde yüzde 100’ü aşan primlerle yatırımcısına büyük kazanç sağladı. İşlem hacmindeki artış, kısa vadeli alım-satım fırsatlarını da beraberinde getirdi.

DOGUSAN (DOGUB) – EKİM’İN ŞAMPİYONU

DOGUSAN hissesi Ekim ayında olağanüstü bir performans sergileyerek adeta yatırımcıların gözdesi oldu. Ay başında 14–15 TL civarında işlem gören DOGUB, ay sonuna doğru 39 TL seviyelerine kadar yükselerek yaklaşık yüzde 175 getiri sağladı.

Şirketin temel göstergelerinde büyük bir değişim olmamasına rağmen, yatırımcı ilgisinin artması ve teknik görünümdeki güçlü momentum hisseyi ayın zirvesine taşıdı.

HEDEF GİRİŞİM (HDFGS) – SÜRPRİZ YÜKSELİŞ

Hedef Girişim hissesi Ekim ayının bir diğer yıldızı oldu. Özellikle son iki haftada artan işlem hacmiyle dikkat çeken HDFGS, ay boyunca yüzde 140’a yakın yükseliş kaydetti.

Yatırım fonlarının ilgisi ve girişim sermayesi tarafındaki pozitif beklentiler, hisseye olan talebi güçlendirdi. Analistler, HDFGS’nin teknik görünümünde kısa vadeli kâr realizasyonlarının olabileceğini ancak genel trendin halen yukarı yönlü olduğunu belirtiyor.

BURÇELİK (BURCE) – SANAYİ SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZI

Sanayi üretimindeki artışın yansımalarını hisselerinde en iyi gösteren şirketlerden biri de Burçelik oldu. BURCE hissesi, Ekim ayında yüzde 125 prim yaptı.

37 TL seviyelerinden 43 TL’ye kadar tırmanan hisse, güçlü bilanço beklentileri ve sektör dinamiklerinin desteğiyle yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde sanayi hisselerinde yeniden hareketlilik bekliyor.

PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

Ekim ayı genelinde Borsa İstanbul’da hacim bazlı genişleme dikkat çekti. DOGUB, HDFGS ve BURCE gibi hisselerin yanı sıra, sanayi ve girişim sermayesi şirketlerinin işlem yoğunluğu da arttı. Uzmanlar, bu rallilerin kısa vadeli düzeltmelerle test edilebileceğini ancak genel eğilimin Kasım ayında da pozitif kalabileceğini belirtiyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.