SpaceX’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından yatırımcılarla bir araya gelen Musk, dev birleşme ihtimalini değerlendirmek üzere özel bağımsız komitelerin kurulduğunu duyurdu.

Görüşmelerin şeffaflık içinde yürütüldüğünü belirten Musk, olası bir çıkar çatışmasının önüne geçmek amacıyla süreçten tamamen çekildiğini açıkladı.

Birleşme analizlerinin şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan özel komitelerce yürütüldüğünü ifade eden Musk, yönetimin karar organlarına müdahale etmediğinin altını çizdi.

"BİRLEŞMEYİ KESİN GÖRMEK ABARTI OLUR"

Süreç hakkında temkinli bir dil kullanan Elon Musk, kamuoyundaki beklentilerin aksine henüz kesinleşmiş bir anlaşma olmadığını vurguladı:

"Bazı insanların SpaceX ve Tesla birleşmesini kesin bir gerçek gibi algıladığını görüyorum, bu abartılı bir yaklaşım. Şahsen iki devin birleşmesini iyi bir fikir olarak değerlendiriyor muyum? Evet. Ancak nihai söz hissedarlara ait."

HİSSEDAR ONAYI KRİTİK EŞİK: YÜZDE 50 ŞARTI

Görüşmelerin birleşmeyle sonuçlanacağının garantisi olmadığını hatırlatan Musk, finansal ve hukuki süreçte aşılması gereken en büyük engelin hissedar oylaması olduğunu belirtti.

Olası bir birleşme kararının yürürlüğe girmesi için Tesla hissedarlarının en az yüzde 50'sinin onay vermesi gerektiğini ifade eden ünlü iş insanı, bunun oldukça yüksek bir eşik olduğunu dile getirdi.

BİRLEŞME HANGİ ALANLARDA DEĞER YARATABİLİR?

Olası bir birleşmenin mühendislik ve teknoloji alanında devasa bir sinerji üretebileceğini savunan Musk, iki şirketin ortaklık kurabileceği kritik alanları şu şekilde sıraladı:

• Yapay Zeka ve Otonom Sistemler

• Gelişmiş Çip Tasarımı ve Üretimi

• İnsansı Robotik Teknolojileri (Optimus)

• Yörüngeye Kütle Taşıma ve Uzay Lojistiği