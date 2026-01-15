Geçtiğimiz haftalarda açıklanan düzenlemeye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 oldu. Zamlı maaşların ardından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiyelere ilişkin beklenti yükseldi.

KULİSLERDE 3 SENARYO ÖNE ÇIKIYOR

Bayram ikramiyelerine ilişkin değerlendirmelerde, artış oranının en düşük emekli aylığına yapılan zammın altında kalmayacağı öngörülüyor. En düşük emekli aylığına son düzenleme ile yüzde 18,48 zam yapılmıştı. Bu oranın ikramiyelere yansıtılması halinde, geçen yıl 4 bin TL olan bayram ikramiyesi yaklaşık 4 bin 740 TL seviyesine çıkıyor.

Memur ve memur emeklilerine uygulanan yüzde 18,6’lık artış baz alındığında ise ikramiye tutarı 4 bin 744 TL olarak hesaplanıyor.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, kulislerde emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında belirlenebileceği de konuşuluyor. Tüm senaryolar içinde en güçlü ihtimalin 5 bin TL olduğu ifade ediliyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20–24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre ilk bayram ikramiyesinin 9–14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Bağ-Kur emeklilerinden normalde maaş ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olanlar, 9 Mart Pazartesi günü ikramiyelerini alacak.

Emekli Sandığı emeklilerinin ödemeleri 10 Mart Salı günü yapılacak.

SSK emeklileri ise üç grupta ödeme alacak. Normal maaş günü 17, 18 ve 19 olanlar 11 Mart Çarşamba, 20, 21 ve 22 olanlar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü bayram ikramiyelerini hesaplarında görebilecek.