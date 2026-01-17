Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi bilmecesi çözüldü. Sosyal güvenlik sistemindeki güncellemeler ve enflasyon verileri ışığında belirlenen yeni tutarlar, 2026 yılının ilk bayramı öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni İkramiye Tutarı Ne Kadar Oldu?

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında uygulanan rakamlar güncellenerek 2026 yılı için her bir bayramda ödenecek tutar artırıldı. Emekliler, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı öncesinde belirlenen bu yeni tutarı tek seferde, kesintisiz olarak alacaklar.

Ödeme Takvimi: İkramiyelerin, bayramdan yaklaşık bir hafta önce, emekli maaşı alınan banka hesaplarına otomatik olarak yatırılması planlanıyor.

Kimler Yararlanacak? SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra; dul ve yetim aylığı alanlar, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da hisseleri oranında bu ikramiyeden faydalanacak.

"Milyonların Alım Gücü Hedeflendi"

Ekonomi yönetiminden yapılan değerlendirmelerde, ikramiye artışının temel amacının emeklilerin bayram harcamalarını finanse etmek ve piyasadaki iç tüketimi canlandırmak olduğu belirtildi. Özellikle gıda ve ulaşım maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında, yapılan bu güncelleme emekli dernekleri tarafından yakından takip ediliyordu.

Dul ve Yetim Aylığı Alanlar İçin Hesaplama

İkramiye ödemeleri "dosya bazlı" yapıldığı için, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar ikramiyeyi ölüm aylığı hisse oranlarına göre (örneğin %75, %50 veya %25) alacaklar. İş göremezlik ödeneği alanlar ise iş göremezlik derecelerine göre ödemeden pay alacak.