Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO (EKGYO), 16 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası (DMLKT) sahiplerini bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada, sermaye piyasalarında gayrimenkule yatırım yapmanın likit bir yolu olan gayrimenkul sertifikalarının yönetimine dair detaylar paylaşıldı.

Şirket, ihraç edilen sertifikalara konu olan Damla Kent projesindeki inşaat ilerleme durumunu ve asli edimlerin (konut teslimi/tamamlanması) gerçekleşme seviyelerini şeffaf bir şekilde paylaşacağını duyurdu.

İzahname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde atılan bu adımla birlikte yatırımcılar, projenin gidişatını yakından takip edebilecek. Emlak Konut, söz konusu bilgilendirmelerin üç aylık periyotlar halinde düzenli olarak yapılacağını taahhüt etti.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu açıklama, Borsa İstanbul'da DMLKT koduyla işlem gören sertifikalara sahip yatırımcılar için güven tazeleme niteliği taşıyor.

Yatırımcılar, üç ayda bir yayınlanacak raporlar sayesinde projenin takvimine uygun ilerleyip ilerlemediğini görebilecek ve yatırım kararlarını bu veriler ışığında güncelleyebilecekler.