Altın ve gümüşteki hareketliliği takip eden yatırımcılar, asıl sürprizi platin cephesinde yaşadı. Platinin onsu, küresel piyasalarda yaşanan arz daralması ve yeşil enerji dönüşümünün etkisiyle 2 bin 500 doların üzerine fırladı. Bu tarihi yükseliş, platinin "BEYAZ altın" lakabını neden sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Neden yükseliyor?

Hidrojen devrimi ve Güney Afrika krizi Platinin bu rekor koşusunun arkasında iki devasa neden yatıyor:

Yeşil Enerji Talebi: Hidrojen yakıt hücreleri ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde kritik bir rol oynayan platin, küresel karbon nötr hedefleri doğrultusunda sanayi devlerinin gözdesi oldu.

Arz Sıkıntısı: Dünyanın en büyük platin üreticisi Güney Afrika'da yaşanan enerji kesintileri ve madenlerdeki operasyonel zorluklar, piyasadaki platin arzını ciddi şekilde kısıtladı.

Altını tahtından mı edecek?

Yatırımcılar arasında "platin altına karşı daha mı avantajlı?" sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı. Analistler, platinin sanayi kullanımının altından çok daha geniş olduğunu, bu nedenle küresel büyüme dönemlerinde platinin performansının altını gölgede bırakabileceğini vurguluyor. 2 bin 500 dolar eşiğinin aşılması, teknik olarak yeni bir yükseliş dalgasının kapısını aralamış durumda.

Dev banka açıkladı! Altında yükseliş sağlıklı mı?

Türk yatırımcısı için "Gram Platin" fırsatı Türkiye'de de bankaların mobil uygulamaları üzerinden kolayca alınıp satılabilen "gram platin", son aylarda yerli yatırımcının favorisi oldu.

Kur Etkisi: Ons fiyatındaki rekor, Dolar/TL'nin seviyesiyle birleşince Türkiye'de gram platin fiyatları da tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı.

Çeşitlendirme: Uzmanlar, portföyünde sadece altın bulunduran vatandaşlara, riski dağıtmak adına gümüş ve platin gibi metalleri de değerlendirmeyi öneriyor.

Sıradaki HEDEF ne?

Piyasa uzmanları, 2 bin 500 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda bir sonraki psikolojik hedefin 2 bin 800 dolar olabileceğini öngörüyor. Ancak her hızlı yükselişin ardından "kâr satışları" gelebileceği konusunda da uyarılar devam ediyor.

Platin Satan Bankalar

Türkiye’de platin yatırımı yapmak isteyenler için gram platin alım-satımı, birçok bankanın mobil uygulaması ve internet şubesi üzerinden kolayca yapılabiliyor. Mevcut uygulamalara bakıldığında Kuveyt Türk, Türkiye İş Bankası, Akbank, Vakıf Katılım, Fibabanka, Burgan Bank ve Emlak Katılım platin işlemleri sunan öne çıkan bankalar arasında yer alıyor. Yatırımcılar bu bankalarda vadesiz platin hesabı açarak, anlık fiyatlar üzerinden gram bazlı platin alım-satımı gerçekleştirebiliyor.

Bankalar arasında makas aralıkları, minimum işlem tutarları ve işlem saatleri farklılık gösterebildiği için, yatırımcıların işlem öncesinde kendi bankalarının koşullarını kontrol etmeleri öneriliyor.