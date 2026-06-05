Bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, mayıs ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 2,16 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 53,13 olarak hesaplandı.

Bir önceki ay olan nisanda ENAG verilerine göre aylık enflasyon yüzde 5,07, yıllık enflasyon ise yüzde 55,38 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece ENAG'ın hesaplamalarına göre yıllık enflasyonda sınırlı bir gerileme yaşandı.