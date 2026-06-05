Akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından yakından takip edilirken, 5 Haziran 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel rakamlar!
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Araç sahipleri ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığını araştırıyor.
5 haziran itibarıyla şuanda akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim bilgisi bulunmuyor.
5 HAZİRAN BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,45 TL
Motorin: 66,31 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 63,31 TL
Motorin: 66,17 TL
LPG: 31,39 TL
Ankara
Benzin: 64,42 TL
Motorin: 67,44 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir
Benzin: 64,70 TL
Motorin: 67,71 TL
LPG: 31,79 TL
Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Sürücüler yeni fiyat gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.