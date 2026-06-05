Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Araç sahipleri ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığını araştırıyor.

5 haziran itibarıyla şuanda akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim bilgisi bulunmuyor.

5 HAZİRAN BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,45 TL

Motorin: 66,31 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,31 TL

Motorin: 66,17 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 64,42 TL

Motorin: 67,44 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 64,70 TL

Motorin: 67,71 TL

LPG: 31,79 TL

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Sürücüler yeni fiyat gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.