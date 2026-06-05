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Akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından yakından takip edilirken, 5 Haziran 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel rakamlar!

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Araç sahipleri ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığını araştırıyor.

5 haziran itibarıyla şuanda akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim bilgisi bulunmuyor.

5 HAZİRAN BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,45 TL
Motorin: 66,31 TL
LPG: 31,99 TL

Benzine zam var mı? 5 haziran güncel akaryakıt fiyatları!, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 63,31 TL
Motorin: 66,17 TL
LPG: 31,39 TL

Dolar ve euro ne kadar? 5 haziran güncel döviz kurları Dolar ve euro ne kadar? 5 haziran güncel döviz kurları

Ankara
Benzin: 64,42 TL
Motorin: 67,44 TL
LPG: 31,97 TL

1 çeyrek altın fiyatı! Altın düşüşte (5 haziran güncel fiyatlar) 1 çeyrek altın fiyatı! Altın düşüşte (5 haziran güncel fiyatlar)

İzmir
Benzin: 64,70 TL
Motorin: 67,71 TL
LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.3
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.46
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.2
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 55.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.09
Gazyağı 70.38
Tüm Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Sürücüler yeni fiyat gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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