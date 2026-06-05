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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş eğilimini sürdürdü. Çeyrek altın 10.751,83 TL bandında işlem görürken gram altın 6.576 TL seviyelerinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin veriler ve faiz beklentileri altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde ons altında yaşanan geri çekilme, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı.

5 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatı
Alış: 6.575,38 TL
Satış: 6.576,05 TL

1 çeyrek altın fiyatı! Altın düşüşte (5 haziran güncel fiyatlar), Görsel 1

Çeyrek altın fiyatı
Alış: 10.520,60 TL
Satış: 10.751,83 TL

1 çeyrek altın fiyatı! Altın düşüşte (5 haziran güncel fiyatlar), Görsel 2

Yarım altın fiyatı
Alış: 20.978,70 TL
Satış: 21.507,72 TL

1 çeyrek altın fiyatı! Altın düşüşte (5 haziran güncel fiyatlar), Görsel 3

Tam altın fiyatı
Alış: 42.796,00 TL
Satış: 43.139,00 TL

1 çeyrek altın fiyatı! Altın düşüşte (5 haziran güncel fiyatlar), Görsel 4

Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 42.082,42 TL
Satış: 42.875,81 TL

1 çeyrek altın fiyatı! Altın düşüşte (5 haziran güncel fiyatlar), Görsel 5

Ata altın fiyatı
Alış: 43.911,25 TL
Satış: 45.026,58 TL

Dolar ve euro ne kadar? 5 haziran güncel döviz kurları Dolar ve euro ne kadar? 5 haziran güncel döviz kurları

Gremse altın fiyatı
Alış: 106.610,00 TL
Satış: 107.880,00 TL

1 çeyrek altın fiyatı! Altın düşüşte (5 haziran güncel fiyatlar), Görsel 6

Ons altın fiyatı
Alış: 4.439,56 dolar
Satış: 4.440,43 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.580,21 6.581,06 % -0.64 07:53
Ons Altın / TL 204.933,63 205.097,34 % -0.47 08:08
Ons Altın / USD 4.449,15 4.449,69 % -0.57 08:08
Çeyrek Altın 10.528,34 10.760,03 % -0.64 07:53
Yarım Altın 20.990,87 21.520,05 % -0.64 07:53
Ziynet Altın 42.113,35 42.908,49 % -0.64 07:53
Cumhuriyet Altını 44.131,00 44.798,00 % 0.74 16:19
Tüm Altın Fiyatları

Altın piyasasında yatırımcıların odağı ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına çevrilirken, ons altındaki hareketler yurt içi altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

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