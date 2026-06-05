Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş eğilimini sürdürdü. Çeyrek altın 10.751,83 TL bandında işlem görürken gram altın 6.576 TL seviyelerinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin veriler ve faiz beklentileri altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde ons altında yaşanan geri çekilme, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı.
5 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI
Gram altın fiyatı
Alış: 6.575,38 TL
Satış: 6.576,05 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 10.520,60 TL
Satış: 10.751,83 TL
Yarım altın fiyatı
Alış: 20.978,70 TL
Satış: 21.507,72 TL
Tam altın fiyatı
Alış: 42.796,00 TL
Satış: 43.139,00 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 42.082,42 TL
Satış: 42.875,81 TL
Ata altın fiyatı
Alış: 43.911,25 TL
Satış: 45.026,58 TL
Gremse altın fiyatı
Alış: 106.610,00 TL
Satış: 107.880,00 TL
Ons altın fiyatı
Alış: 4.439,56 dolar
Satış: 4.440,43 dolar
Altın piyasasında yatırımcıların odağı ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına çevrilirken, ons altındaki hareketler yurt içi altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.