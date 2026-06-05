Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin veriler ve faiz beklentileri altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde ons altında yaşanan geri çekilme, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı.

5 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatı

Alış: 6.575,38 TL

Satış: 6.576,05 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 10.520,60 TL

Satış: 10.751,83 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 20.978,70 TL

Satış: 21.507,72 TL

Tam altın fiyatı

Alış: 42.796,00 TL

Satış: 43.139,00 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 42.082,42 TL

Satış: 42.875,81 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 43.911,25 TL

Satış: 45.026,58 TL

Gremse altın fiyatı

Alış: 106.610,00 TL

Satış: 107.880,00 TL

Ons altın fiyatı

Alış: 4.439,56 dolar

Satış: 4.440,43 dolar

Altın piyasasında yatırımcıların odağı ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına çevrilirken, ons altındaki hareketler yurt içi altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.