Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler döviz piyasalarında yön arayışını sürdürürken, yatırımcılar dolar ve euro kurlarındaki son değişimleri yakından takip ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Saat 07.27 itibarıyla dolar şu seviyelerde seyrediyor;

Alış: 45,95 TL

Satış: 46,04 TL

Aynı saat itibarıyla euro ise;

Alış: 53,44 TL

Satış: 53,51 TL

Döviz piyasalarında fiyatlamalar gün içerisinde küresel veri akışı, merkez bankalarından gelen açıklamalar ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Yatırımcılar özellikle Fed'in faiz patikası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası adımlarını yakından izliyor.