Google Haberler

Dolar/TL 46 lira sınırına yaklaşırken, euro/TL 53,5 lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor. İşte 5 Haziran 2026 güncel döviz kurlarında son durum.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler döviz piyasalarında yön arayışını sürdürürken, yatırımcılar dolar ve euro kurlarındaki son değişimleri yakından takip ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Saat 07.27 itibarıyla dolar şu seviyelerde seyrediyor;
Alış: 45,95 TL
Satış: 46,04 TL

Aynı saat itibarıyla euro ise;
Alış: 53,44 TL
Satış: 53,51 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,06 46,09 % 0.1 08:08
Euro 53,53 53,61 % -0.04 08:08
İngiliz Sterlini 61,87 61,99 % -0.05 08:08
Avustralya Doları 32,82 32,85 % 0 08:08
İsviçre Frangı 58,36 58,42 % 0.16 08:08
Rus Rublesi 0,62 0,62 % -1.22 08:00
Çin Yuanı 6,80 6,80 % 0.13 08:08
İsveç Kronu 4,91 4,92 % 0.07 08:08
Tüm Döviz Fiyatları

Döviz piyasalarında fiyatlamalar gün içerisinde küresel veri akışı, merkez bankalarından gelen açıklamalar ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Yatırımcılar özellikle Fed'in faiz patikası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası adımlarını yakından izliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 çeyrek altın fiyatı! Altın düşüşte (5 haziran güncel fiyatlar)1 çeyrek altın fiyatı! Altın düşüşte (5 haziran güncel fiyatlar)
LMKDC yatırımcılarına temettü ödemesi tamamlandıLMKDC yatırımcılarına temettü ödemesi tamamlandı

Google Haberler