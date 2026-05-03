Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılına ilişkin tüketici şikayetlerini raporladı. Verilere göre vatandaşın enerji kullanımındaki temel sorunu fiyatlardan çok hizmet kalitesi oldu. Elektrik kesintileri, doğal gaz bağlantı problemleri ve elektrikli araç şarj altyapısı şikayetlerin odağında yer aldı.

ELEKTRİKTE ŞİKAYETLERİN YARISINA YAKINI KESİNTİLER HAKKINDA

Elektrik sektöründe toplam 118 bin 673 bildirim yapılırken, bunun yüzde 44,4'ünü (52 bin 690) enerji kesintileri oluşturdu.

Voltaj dalgalanması yüzde 8,7 (10 bin 325) ile ikinci sırada yer alırken, şebekeye fiziki bağlantı ve yatırım talepleri yüzde 8,4 (9 bin 968) pay aldı.

Bu tablo, kamuoyunda öne çıkan fatura tartışmalarına rağmen sahadaki asıl sorunun kesinti ve altyapı kaynaklı olduğunu gösterdi.

DOĞAL GAZDA SORUN BAĞLANTI SÜREÇLERİNDE

Doğal gaz tarafında 38 bin 832 bildirim yapılırken, şikayetlerin yüzde 52'si (20 bin 192) bağlantı süreçlerinde yaşandı.

Hatalı faturalandırma ve fatura itirazları yüzde 5 (1.944), servis kutusu şikayetleri ise yüzde 7 (2.721) pay aldı.

Bu veriler, doğal gazda tüketicinin gündeminde fiyat kadar abonelik ve işlem süreçlerinin de önemli yer tuttuğunu ortaya koydu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI YETERSİZ

Elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte şarj hizmetleri de şikayet başlıkları arasına girdi.

2025 yılında bu alanda 1.024 bildirim yapılırken, şikayetlerin yüzde 15,2’si (155) istasyon yetersizliği ile ilgili oldu.

Fiyat ve hizmet bedeli şikayetleri yüzde 14,1 (144), hizmet alamama ve kalite sorunları ise yüzde 10 (102) seviyesinde gerçekleşti.

YAZIN KLİMA, KIŞIN KOMBİ ŞİKAYETİ

Şikayetlerin yıl içindeki dağılımı da dikkat çekti.

Yaz aylarında artan klima kullanımı nedeniyle elektrik kesintisi ve voltaj sorunları öne çıkarken, kış aylarında doğal gaz kullanımının artmasıyla bağlantı ve hizmet süreçlerine yönelik şikayetler yükseldi.

ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜMÜ ŞİRKETLERDE

EPDK’ya iletilen başvuruların büyük bölümü ilgili şirketler tarafından çözüme kavuşturuldu.

Şikayetlerin yüzde 59'u elektrik dağıtım şirketlerine, yüzde 21'i doğal gaz dağıtım şirketlerine, yüzde 7'si elektrik tedarik şirketlerine yönlendirilirken, yüzde 13'ü EPDK birimleri tarafından değerlendirildi.

NEDEN ÖNEMLİ?

Rapor, enerji piyasasında tüketicinin önceliğinin fiyatlardan çok hizmet kalitesi olduğunu ortaya koyarken, altyapı ve bağlantı sorunlarının sektörün en kritik başlıkları arasında yer aldığını gösteriyor.