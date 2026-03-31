Haftanın ikinci işlem gününde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yayımlanan "Günlük Yabancı Oranları" raporu piyasaların takibine sunuldu. Borsa İstanbul’un genel yabancı payında hafif bir geri çekilme gözlenirken, bazı hisselerdeki istikrarlı yabancı girişi dikkat çekti.
Borsa İstanbul genelindeki yabancı payı, günlük bazda -0,19 puanlık bir düşüşle yüzde 35,56 seviyesine geriledi. Bu hafif gerilemeye rağmen, alt segmentlerde bazı hisseler yabancı alımlarıyla ayrıştı.
GÜNLÜK BAZDA EN ÇOK HAREKET GÖRENLER
Yabancı payının günlük bazda en sert artış ve azalış gösterdiği hisseler şunlar oldu:
Artanlar: ESCAR (6.02 bps), DCTTR (1.22 bps) ve LILAK (1.11 bps).
Azalanlar: MCARD (-3.95 bps), EDATA (-2.38 bps) ve AKHAN (-1.8 bps).
İSTİKRAR ABİDESİ: 6 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTANLAR
Yabancı yatırımcıların son günlerde "sürekli alım" tarafında olduğu ve 6 işlem günüdür payını artırdığı 5 hisse şunlar:
BIGCH
BMSTL
DGNMO
GENTS
YABANCININ TERK ETTİĞİ HİSSELER: 6 GÜNDÜR KESİNTİSİZ DÜŞENLER
Satış baskısının sürdüğü ve yabancı oranının 6 gündür aralıksız gerilediği 5 hisse ise şöyle sıralandı:
BMSCH
CEMTS
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.