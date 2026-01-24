Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş yerlerinde elektrik tüketiminin kaçınılmaz olarak arttığını belirten Palandöken, yüksek enerji maliyetlerinin doğrudan ürün fiyatlarına yansıdığını ve bunun da enflasyonu tetiklediğini ifade etti.

Mevcut sistemde esnafın "Ticarethane" statüsünde değerlendirildiğini ve bu nedenle elektriği en yüksek fiyattan kullandığını hatırlatan Palandöken, adaletsizliğe dikkat çekti:

"Konutta ayrı, sanayide ayrı bir tarife var. Ancak esnaf dükkanları ticarethane geçtiği için en yüksek tarifeye tabi. Kasabı, bakkalı, fırıncısı... Hepsi bu yükün altında. Enerji Bakanımız ile bu konuyu görüştük. Esnafın bu faturaların altından kalkabilmesi için ivedilikle bir düzenleme bekliyoruz."

"HER ŞEY ELEKTRİKLİ, LİMİTLER AŞILIYOR"

Palandöken, fırınlardan market dolaplarına kadar her cihazın elektrikle çalıştığına dikkat çekerek, kademeli tarife limitlerinin (4 bin - 5 bin kWh) artık yetersiz kaldığını ve esnafın mecburen üst limit fiyatından ödeme yaptığını belirtti.

Palandöken, "Esnaf iş yaparken önce elektrik parasını, sonra doğalgazı, en son da kirayı düşünüyor. Bu maliyetler düşürülmezse fiyat istikrarı sağlanamaz" uyarısında bulundu.

"ESNAFIN IŞIĞI SOKAĞI AYDINLATIR"

Konunun sadece ekonomik değil, sosyal boyutuna da değinen TESK Başkanı, esnafın kepenk kapatmaması ve ışıklarının yanmasının güvenlik açısından önemine vurgu yaptı:

"Esnafın maliyeti ne kadar düşük olursa, dükkanların ışıkları o kadar çok yanar. Bu da caddelerin ve sokakların daha güvenli olması demektir."