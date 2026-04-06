BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde mart ayı enflasyon verilerine dikkat çekti. Kurum, aylık enflasyonun yüzde 1,94 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,87 seviyesine gerilediğini hatırlattı.

ENFLASYONDA GERİLEMEYE RAĞMEN RİSKLER ARTIYOR

BBVA'ya göre manşet verilerdeki bu iyileşmeye rağmen enflasyon görünümü üzerindeki riskler güçlenmiş durumda. Artan enerji fiyatları, jeopolitik belirsizlikler ve arz yönlü baskılar yukarı yönlü riskleri besliyor. Kurum ayrıca enflasyon beklentilerinin hala yüksek seviyelerde olduğunu ve tam anlamıyla çıpalanmadığını vurgularken, fiyat katılığının güçlü seyrini sürdürdüğüne dikkat çekti.

SAVAŞ SENARYOSU ENFLASYONU YUKARI İTEBİLİR

Raporda, küresel ölçekte devam eden çatışmalara ilişkin belirsizliklerin sürdüğü belirtilirken, daha uzun sürebilecek bir savaş senaryosunun enflasyon üzerinde ek baskı yaratabileceği ifade edildi.

Mevcut vadeli fiyatlamalar ve enerji maliyetlerindeki artış dikkate alındığında, yıl sonu için öngörülen yüzde 25'lik enflasyon tahminine 3-4 puanlık yukarı yönlü risk bulunduğu kaydedildi.

TCMB İÇİN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Kurum, yükselen enflasyon ve dış denge risklerinin para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceğine işaret etti. Özellikle rezervler üzerindeki baskının artması halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayı toplantısında faiz artışına gitme ihtimalinin güçlenebileceği değerlendirildi.