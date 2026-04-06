Nisan ayı ajandasında ise 17 Nisan’da S&P, 24 Nisan’da Scope Ratings’in yayımlayacağı Türkiye raporları ile 18 Nisan’da düzenlenecek olan Dünya Bankası Toplantıları, piyasaların orta vadeli yönü üzerinde belirleyici ana başlıklar olarak öne çıkıyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

ALBRK – 91 gün vadeli, 3 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

ANSGR – Rekabet Kurulu tarafından şirkete soruşturma açıldığı belirtildi.

BINHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 62,5 milyon TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BEYAZ – Şirketin, Ocak – Mart döneminde bayisi olduğu altı markada 5.269 adet sıfır araç sattığı açıklandı.

BJKAS – Beşiktaş Futbol ile TUPRS arasında, 2026 – 2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere üç sezonu kapsayan stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesinin 1,2 milyar TL bedelle imzalandığı açıklandı.

BALSU – 89 gün vadeli, 300 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

EKGYO – EKGYO ile Yüklenici KLGYO & Biskon Yapı İş Ortaklığı arasında 2022’de imzalanan İstanbul Ümraniye İnkılap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak tasfiye edildiği açıklandı.

ENDAE – 10 MWp kapasiteli GES ile 10 MWh kurulu gücünde BESS lisansına ve arazisine sahip olan Zenit Solar paylarının satın alınması için Rencon ile imzalanan ön protokol şartlarının, Rencon tarafından süresi içinde yerine getirilemediğinden protokolün feshedilmesine karar verildiği açıklandı.

EBEBK – Geçen yılın aynı dönemine göre Mart ayında şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %13 arttığı, internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısının yatay kaldığı, Ocak – Mart döneminde şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %9 arttığı, internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısının yatay kaldığı açıklandı.

CCOLA – Özgörkey Esnek Ambalaj tarafından 1.508.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CVKMD – Şirketin, Sarıalan Altın İşletmesi’nde üretim sonrası konsantre cevher satışına başladığı ve Trafigura ile imzalanan 30 milyon dolar tutarındaki off ‑ take anlaşması kapsamında ilk teslimatın gerçekleştirildiği açıklandı.

EDATA – VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 5 Mayıs’a kadar uzatıldı.

ETILR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

EUHOL – Ankara’daki 295 m 2 gayrimenkulünün 59 milyon TL’ye Pulsa Holding’e satılmasına karar verildiği açıklandı.

ENPRA – Şirket paylarının POİP’te yarından itibaren işlem göreceği açıklandı.

FORTE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 225 milyon TL’den 335 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GMTAS – Şirketin Gimat Arena 2. Etap projesinde inşaatın planlandığı şekilde ilerlediği, kat irtifakının kurulduğu ve betonarme ile altyapı imalatlarının büyük ölçüde tamamlandığı açıklandı.

GUBRF – Şirketin, İran'daki bağlı ortaklığı Razi’nin tesislerindeki elektrik ünitelerinin hasar aldığı ve buna bağlı olarak tesislerdeki üretimin geçici olarak durduğu açıklandı.

GUBRF – Şirketin bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları ile Genel Maden – İş Sendikası arasında 2026 – 2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

KRDMA & KRDMB & KRDMD – Şirketin, 2 No.lu Sürekli Döküm Makinesi yatırımını tamamladığı açıklandı.

KLYPV – Tahsisli sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 2,9 milyar TL’sinin banka kredilerinin kapatılmasında, 556,7 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

KRVGD – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Uçantay’ın Manisa Akhisar’daki tesisinde çıkan yangın sonucu üretim tesisinin büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği, sigorta kapsamında 11,5 milyon dolar avans tahsil edildiği ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

MEDTR – Şirketin, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tıbbi sarf ve laboratuvar malzeme ihalesine katıldığı açıklandı.

PRKME – İstanbul Beyoğlu’ndaki gayrimenkulün Park Holding’e satışının tamamlandığı açıklandı.

SASA – Yurt dışında 350 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TAVHL – S&P tarafından şirketinin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

TEHOL – Best Grup Savunma’nın %70’inin 17,5 milyon dolara devralındığı açıklandı.

TSPOR – Sermaye artırımından elde edilen fonun 3,4 milyar TL’sinin finansal borç ödemesinde, 1,2 milyar TL’lik kısmın diğer borç ödemelerinde, 644,3 milyon TL’sinin futbolcu ve kulüp ödemelerinde, 1,2 milyar TL’sinin vergi borcu ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

FORTE – Ali Celal Asiltürk tarafından 90,00 – 110,50 TL fiyat aralığından 321.210 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,73’e yükseldi.

GLRMK – Gülermak Emlak tarafından 182,90 – 190,30 TL fiyat aralığından 2.775.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %58,97’e geriledi.

GLRMK – Gülermak Turizm tarafından 182,90 – 190,30 TL fiyat aralığından 2.775.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %27,30’a geriledi.

KRDMA – Azimut Portföy tarafından 29,44 TL fiyattan 686.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki, payı %4,98’e geriledi.

LKMNH – Yusuf Tülek tarafından 14,94 – 14,98 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,17’ye yükseldi.

MARTI – A1 Capital Portföy tarafından 141.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,40’a yükseldi.

MARTI – Pardus Portföy tarafından 86.287.485 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,00’a geriledi.

VKING – Yaşar Birleşik Pazarlama tarafından 25,58 – 25,82 TL fiyat aralığından 104.033 adet pay satılırken şirket sermayesindeki payı %0,00’a geriledi.

SERMAYE ARITIRIM HABERLERİ

ISGSY – Şirket sermayesinin 85,0 milyon TL’den %487,9 oranında bedelsiz olarak 415,0 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.