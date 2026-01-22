Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ilk toplantısında faiz indirim döngüsüne devam ederek politika faizini 100 baz puan aşağı çekti. Karar sonrası bankalar mevduat faiz oranlarında güncellemeye giderken, piyasada ortalama faiz oranları %40 ile %44 bandında dengelendi.

Piyasadaki en yüksek mevduat faiz oranları baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, nakit paranın 32 günlük net getirisi yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor.

500 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Anaparasını 500 bin TL olarak belirleyen bir yatırımcı, faiz kararı sonrası güncel oranlarla şu kazancı elde edecek:

Faiz Oranı: %42

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 17.030,13 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 517.030,13 TL

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Mevduat tutarı 1 milyon TL olduğunda, aylık getiri bir asgari ücretin oldukça üzerine çıkıyor:

Faiz Oranı: %42

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 34.060,27 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.034.060,27 TL

BANKALARDA YENİ DÖNEM: "HOŞ GELDİN" FAİZLERİNE DİKKAT!

Ekonomi uzmanları, Merkez Bankası’nın indirim kararı sonrası bankaların fonlama maliyetlerinin düşeceğini, bu nedenle önümüzdeki günlerde mevduat faizlerinde kademeli bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtiyor. Şu an için bazı özel bankalar, yeni müşterilerine özel %45'e varan oranlar sunmaya devam etse de, bu oranların kısa süre içinde %40 seviyelerine oturması bekleniyor.

STOPAJ AVANTAJI DEVAM EDİYOR

Mevduat kazançları üzerinden alınan stopaj (vergi) oranının %7,5 seviyesinde kalması, Türk Lirası mevduatın cazibesini korumasını sağlıyor. Yatırımcıların, faiz oranları daha fazla düşmeden mevcut oranlardan vade bağlaması stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.