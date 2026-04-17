AA Finans tarafından, 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen ankete 37 ekonomist katıldı.

Katılımcıların büyük bölümü politika faizinde değişiklik beklemezken, farklı yönlü tahminler de dikkat çekti.

EKONOMİSTLER SABİT BIRAKILACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılan ekonomistlerin 22'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngördü.

Buna karşılık 1 ekonomist 100 baz puan, 14 ekonomist ise 300 baz puanlık faiz artışı yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı için medyan beklentisi yüzde 37 ile faizin sabit tutulacağı yönünde gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 33 OLDU

Ankette yıl sonuna ilişkin beklentiler de yer aldı. Buna göre ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 33 olarak hesaplandı.

MARTTA DA DEĞİŞMEMİŞTİ

TCMB, mart ayında gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Piyasalar şimdi gözünü nisan ayı kararına çevirirken, alınacak kararın enflasyon görünümü ve para politikası duruşu açısından önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayı faiz kararı 22 Nisan 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Kararın saat 14.00'te Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından duyurulması bekleniyor.

TCMB FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, enflasyon, döviz kuru ve piyasa yönü üzerinde belirleyici olduğu için yakından takip ediliyor. Alınacak karar; kredi maliyetlerinden borsaya kadar birçok alanda etkili oluyor.