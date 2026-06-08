Küresel piyasalar 17 Haziran'da saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklanırken, Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Güçlü istihdam verileri ve ekonomik aktivitedeki dayanıklılığın ardından banka, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini öteledi. Karar tarihine günler kala gelen revizyon, yatırımcıların faiz patikasına yönelik beklentilerini yeniden şekillendirdi.

GÜÇLÜ İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRDİ

Goldman Sachs'ın revizyonunda, son dönemde açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verileri etkili oldu. Güçlü istihdam artışı ve ekonomik aktivitedeki canlılığın sürmesi, Fed'in faizleri daha uzun süre mevcut seviyelerde tutabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Kurum, bu görünümün Fed'e, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu enflasyon baskılarına rağmen faizleri sabit tutma konusunda daha fazla esneklik sağladığını vurguladı.

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ TAMAMEN ORTADAN KALKMADI

Goldman Sachs değerlendirmesinde, güçlü ekonomik verilerin faiz artırımı olasılığını da sınırlı ölçüde yükselttiğine dikkat çekildi.

Notta, ABD ekonomisinin güçlü bir başlangıç noktasında bulunmasının olası bir faiz artışının "maliyetli bir politika hatası" olarak değerlendirilme riskini azalttığı ifade edildi. Ancak kurumun temel senaryosunun, Fed'in mevcut faiz seviyelerini koruması yönünde olduğu belirtildi.

GÖZLER ENFLASYON VE PETROL FİYATLARINDA

Goldman Sachs'a göre Fed'in faiz indirimi sürecine başlaması için tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin azalması, İran kaynaklı petrol fiyatı baskılarının hafiflemesi ve çekirdek PCE enflasyonunun yüzde 2 hedefine yaklaşması gerekiyor.

Kurum ayrıca son dönemde ekonomik büyümeyi destekleyen talep artışının bir kısmının yapay zeka yatırımlarından kaynaklandığını, bu etkinin ilerleyen dönemde zayıflamasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan CME FedWatch verilerine göre piyasalar, yıl sonuna kadar Fed'in faiz artırımı ihtimalini yüzde 75,5 seviyesinde fiyatlıyor.

Brent Petrol haftanın ilk işlem gününde yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 96 dolar seviyesini aştı.

TRUMP'TAN "FAİZ ARTIRIMI YANLIŞ OLUR" AÇIKLAMASI

Trump, "Günümüzde iyi raporlar çıktığında piyasa düşüyor, çünkü faiz oranlarının yükseltileceğini düşünüyorlar. Faiz oranlarını yükseltmek için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.