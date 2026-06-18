Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adam ile 2026-2027 sezonunu kapsayan 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken, gelişmenin ardından Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) hisselerinde sınırlı yükseliş görüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına geçtiği belirtilirken, Futbol Direktörlüğü görevine ise Oğuz Çetin'in getirildiği bildirildi.

İSMAİL KARTAL'DAN İLK AÇIKLAMA

İsmail Kartal ilk açıklamasında, "Bu camianın evladı olarak sayın başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum." dedi.

Sarı-lacivertli kulüp ise sosyal medya hesabından "Yuvana hoş geldin İsmail Kartal" mesajını paylaştı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Böylece İsmail Kartal, 2023-2024 sezonunun ardından yeniden sarı-lacivertli takımın teknik direktörlük görevine dönmüş oldu.

99 PUAN VE 99 GOLLÜK SEZON

İsmail Kartal, son olarak 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin başında görev yapmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Kartal yönetiminde Süper Lig sezonunu 99 puan ve 99 golle tamamlamasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti.

FENER HİSSESİNDEN İLK TEPKİ

Teknik direktörlük açıklamasının ardından Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) paylarında da hareketlilik yaşandı.

FENER hissesi TSİ 14.05 itibarıyla yüzde 2,15 yükselişle 3,33 TL seviyesine çıktı.