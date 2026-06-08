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Fitch Ratings, Enpara Bank A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını açıkladı. Bankanın uzun vadeli yabancı para ve TL ihraççı temerrüt notu BB- olarak teyit edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enpara Bank A.Ş.'ye (ENPRA) ilişkin güncel kredi derecelendirme notlarını yayımladı.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fitch'in 5 Haziran 2026 tarihli raporunda Enpara Bank'ın uzun vadeli yabancı para ve Türk lirası ihraççı temerrüt notları BB- olarak belirlenirken, notların görünümü "Durağan" olarak korundu.

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FITCH'İN ENPARA BANK İÇİN AÇIKLADIĞI NOTLAR

Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu: BB- (Görünüm: Durağan)
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu: B
Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu: BB- (Görünüm: Durağan)
Kısa Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu: B
Uzun Vadeli Ulusal Not: AA(tur) (Görünüm: Durağan)
Hissedar Destek Notu: bb-

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