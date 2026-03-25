Savunma sanayiinde teknolojik çözümleriyle dikkat çeken Forte, ASFAT tarafından yürütülen "Yapay Zeka Model Eğitimi Sistemi İçin Malzeme Alımı" işi kapsamında sipariş aldığını bildirdi. Yapılan bu anlaşma, şirketin yapay zeka altyapı çalışmalarındaki rolünü pekiştirdi.

ANLAŞMA BEDELİ: 1,4 MİLYON DOLAR

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre, alınan siparişin toplam bedeli KDV hariç 1.486.000 USD (Bir milyon dört yüz seksen altı bin Amerikan Doları) olarak belirlendi. Söz konusu iş hacminin, şirketin cirosuna ve savunma sanayiindeki pazar payına pozitif yansıması bekleniyor.