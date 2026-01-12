Türk sporunun öncü kulüplerinden Galatasaray, temelleri 1940’lı yıllara dayanan Akın Holding ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor. Gayrimenkul, inşaat, finans, enerji ve tarım başta olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Akın Holding, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’nın forma yan sponsoru oldu.

Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Akın Holding logosu, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’nın formalarında yer alacak. Taraflar arasındaki iş birliğinin, hem kulübün kadın voleybol branşına katkı sağlaması hem de Türk sporuna değer katması hedefleniyor.

Sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreninin detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.