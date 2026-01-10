Pandemi sonrası dönemde otomobillerin bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandığını hatırlatan Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, son aylarda dengelerin yeniden değiştiğini söyledi. Yanık, altın ve gümüşte süren yükselişin, ikinci el otomobil piyasasını doğrudan olumsuz etkilediğini belirterek, nakit paranın büyük ölçüde değerli madenlere yöneldiğini ifade etti.

Yanık, “Birçok kişi yatırımlarını altın, gümüş ve platine yapıyor. Bu ürünlerde yükseliş durmadığı için, vatandaşlar ‘değer kaybederim’ endişesiyle ikinci el otomobilden uzak duruyor. Nakit otomobil piyasasına değil, doğrudan altına ve gümüşe gidiyor” dedi.

Talep düşüklüğü nedeniyle piyasada işlemlerin oldukça sınırlı kaldığını vurgulayan Yanık, ikinci el piyasasının şu an stabil ama zayıf seyrettiğini söyledi. En çok hareketin 800 bin lira ile 1,5 milyon lira arasındaki araçlarda yaşandığını aktaran Yanık, yüksek kredi faizlerinin de alım kararlarını baskıladığını belirtti.

“Krediyle, bu faiz oranlarıyla kimse otomobil almak istemiyor. Piyasada daha çok nakit dönüyor ama o da sınırlı. Altın ve gümüşte bir durağanlık olursa belki ikinci el tarafında tekrar hareketlenme başlar” diye konuştu.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir ise geçen yılın sektör açısından son derece kötü geçtiğini, bu yıla dair umutların ise daha ilk haftalarda zayıfladığını söyledi.

“Altın ve gümüş yükseliyor, nakit oraya kayıyor. Araç fiyatları ve vergiler artıyor. Kredi faizleri çok yüksek. Bu kadar olumsuzluk varken ikinci el piyasasının iyi olmasını beklemek gerçekçi değil” diyen Özdemir, piyasadaki daralmanın kar marjlarını da ciddi biçimde düşürdüğünü vurguladı.

Özdemir, kredi faizleri düşmeden ve değerli madenlerdeki yükseliş durmadan ikinci el otomobil piyasasında güçlü bir toparlanma beklemediklerini belirterek, “Ne çok pahalı ne de çok ucuz araçlar ilgi görüyor. En fazla 1 milyon ile 1,5 milyon lira bandında sınırlı bir alışveriş var. Kar marjlarımız çok düştü. Para dönsün diye ayakta kalma mücadelesi veriyoruz” ifadelerini kullandı.