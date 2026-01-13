Garanti BBVA, insan kaynakları planlaması doğrultusunda 2026 yılı için yeni personel alım sürecini başlattı. Başta "Müşteri Danışmanı" ve "Mobil Grup Asistanı" olmak üzere birçok farklı kadroda istihdam sağlanacağı bildirildi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlar ve bu pozisyonlar için aranan temel kriterler şu şekildedir:

Mobil Grup Asistanı

Mezuniyet: En az lise mezunu, ön lisans/lisans mezunu ya da öğrencisi olmak.

Şartlar: İstanbul'da ikamet etmek, B veya C sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, büyük ve zırhlı araç kullanımı ile ağır yük taşıma konusunda tecrübeli olmak.

Müşteri Danışmanı

Mezuniyet: Üniversitelerin en az ön lisans bölümlerinden mezun olmak.

Şartlar: Finans sektörüne ilgi duymak.

İş Analisti

Mezuniyet: Mühendislik, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Matematik bölümlerinden mezun olmak.

Şartlar: En az 4 yıl iş analistliği tecrübesi, SQL bilgisi ve Agile çalışma metodolojisi konusunda deneyimli olmak.

Konut Finansmanı Saha Satış Yetkilisi

Mezuniyet: En az ön lisans mezunu olmak.

Şartlar: İstanbul’da ikamet etmek, seyahat engeli bulunmamak ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

Diğer Alım Yapılacak Pozisyonlar

Hizmet Satın Alma Lead - Functional Lead

Garanti BBVA Factoring-Portföy Yetkilisi

Dijital Ürün Yönetimi Yönetmeni

Dijital İş ve Ürün Geliştirme (Product Owner)

Birikim ve Güvence Uzmanı

Başvuru Süreci ve Kanalı

Garanti BBVA 2026 yılı personel alımı başvuruları dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Adaylar, bankanın resmi kariyer sayfası üzerinden ilanlara ulaşarak başvurularını iletebilecekler.

Başvuru Adresi: https://kariyer.garantibbva.com.tr/

Adayların, ilgili sayfadaki pozisyonların özel şartlarını inceleyerek profil oluşturmaları ve özgeçmişlerini güncelleyerek başvuruda bulunmaları gerekiyor.