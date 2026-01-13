Garanti BBVA, 2026 yılı personel alım ilanlarını yayımladı. Banka bünyesinde farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı duyurulurken, başvurular için lise, ön lisans ve lisans mezuniyet şartları belirlendi.
Garanti BBVA, insan kaynakları planlaması doğrultusunda 2026 yılı için yeni personel alım sürecini başlattı. Başta "Müşteri Danışmanı" ve "Mobil Grup Asistanı" olmak üzere birçok farklı kadroda istihdam sağlanacağı bildirildi.
ALIM YAPILACAK KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
İlan edilen pozisyonlar ve bu pozisyonlar için aranan temel kriterler şu şekildedir:
Mobil Grup Asistanı
Mezuniyet: En az lise mezunu, ön lisans/lisans mezunu ya da öğrencisi olmak.
Şartlar: İstanbul'da ikamet etmek, B veya C sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, büyük ve zırhlı araç kullanımı ile ağır yük taşıma konusunda tecrübeli olmak.
Müşteri Danışmanı
Mezuniyet: Üniversitelerin en az ön lisans bölümlerinden mezun olmak.
Şartlar: Finans sektörüne ilgi duymak.
İş Analisti
Mezuniyet: Mühendislik, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Matematik bölümlerinden mezun olmak.
Şartlar: En az 4 yıl iş analistliği tecrübesi, SQL bilgisi ve Agile çalışma metodolojisi konusunda deneyimli olmak.
Konut Finansmanı Saha Satış Yetkilisi
Mezuniyet: En az ön lisans mezunu olmak.
Şartlar: İstanbul’da ikamet etmek, seyahat engeli bulunmamak ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.
Diğer Alım Yapılacak Pozisyonlar
Hizmet Satın Alma Lead - Functional Lead
Garanti BBVA Factoring-Portföy Yetkilisi
Dijital Ürün Yönetimi Yönetmeni
Dijital İş ve Ürün Geliştirme (Product Owner)
Birikim ve Güvence Uzmanı
Başvuru Süreci ve Kanalı
Garanti BBVA 2026 yılı personel alımı başvuruları dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Adaylar, bankanın resmi kariyer sayfası üzerinden ilanlara ulaşarak başvurularını iletebilecekler.
Başvuru Adresi: https://kariyer.garantibbva.com.tr/
Adayların, ilgili sayfadaki pozisyonların özel şartlarını inceleyerek profil oluşturmaları ve özgeçmişlerini güncelleyerek başvuruda bulunmaları gerekiyor.