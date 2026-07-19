Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde 13-17 Temmuz 2026 haftasına ait aracı kurum dağılımı açıklandı. Haftalık verilerde ilk 5 alıcı kurum toplam 14,24 milyon lot, ilk 5 satıcı kurum ise 11,76 milyon lot işlem gerçekleştirirken, hissede 2,49 milyon lot net alım gerçekleşti.

THYAO'DA EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Pusula 9.332.525 %60,16 Yapı Kredi 1.979.786 %12,76 İş Yatırım 1.856.975 %11,97 Deniz Yatırım 623.634 %4,02 Garanti BBVA 449.069 %2,89

SATIŞ TARAFINDA HSBC İLK SIRADA

Aracı Kurum Net Lot Pay HSBC -3.398.811 %21,91 AK Yatırım -2.947.611 %19,00 Ünlü Menkul -2.323.795 %14,98 Bank of America -1.736.769 %11,20 Destek Yatırım -1.348.516 %8,69

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