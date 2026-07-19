THYAO'da geçen hafta 2,49 milyon lot net alım gerçekleşti. Pusula alımların %60,16'sını yaparken, satış tarafında HSBC %21,91 payla ilk sırada yer aldı.
Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde 13-17 Temmuz 2026 haftasına ait aracı kurum dağılımı açıklandı. Haftalık verilerde ilk 5 alıcı kurum toplam 14,24 milyon lot, ilk 5 satıcı kurum ise 11,76 milyon lot işlem gerçekleştirirken, hissede 2,49 milyon lot net alım gerçekleşti.
THYAO'DA EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay
|Pusula
|9.332.525
|%60,16
|Yapı Kredi
|1.979.786
|%12,76
|İş Yatırım
|1.856.975
|%11,97
|Deniz Yatırım
|623.634
|%4,02
|Garanti BBVA
|449.069
|%2,89
SATIŞ TARAFINDA HSBC İLK SIRADA
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay
|HSBC
|-3.398.811
|%21,91
|AK Yatırım
|-2.947.611
|%19,00
|Ünlü Menkul
|-2.323.795
|%14,98
|Bank of America
|-1.736.769
|%11,20
|Destek Yatırım
|-1.348.516
|%8,69
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