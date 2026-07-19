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THYAO'da geçen hafta 2,49 milyon lot net alım gerçekleşti. Pusula alımların %60,16'sını yaparken, satış tarafında HSBC %21,91 payla ilk sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde 13-17 Temmuz 2026 haftasına ait aracı kurum dağılımı açıklandı. Haftalık verilerde ilk 5 alıcı kurum toplam 14,24 milyon lot, ilk 5 satıcı kurum ise 11,76 milyon lot işlem gerçekleştirirken, hissede 2,49 milyon lot net alım gerçekleşti.

THYAO'DA EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay
Pusula 9.332.525 %60,16
Yapı Kredi 1.979.786 %12,76
İş Yatırım 1.856.975 %11,97
Deniz Yatırım 623.634 %4,02
Garanti BBVA 449.069 %2,89

SATIŞ TARAFINDA HSBC İLK SIRADA

Aracı Kurum Net Lot Pay
HSBC -3.398.811 %21,91
AK Yatırım -2.947.611 %19,00
Ünlü Menkul -2.323.795 %14,98
Bank of America -1.736.769 %11,20
Destek Yatırım -1.348.516 %8,69

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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